Как бизнесу получить возмещение убытков из-за войны?

Речь идет о новой категории заявлений A3.5, которая касается потери дохода от частной предпринимательской деятельности из-за российской агрессии, пишет "Европейская правда".

Подать заявление могут предприниматели, зарегистрированные как ФЛП, если их бизнес пострадал или перестал приносить прибыль после 24 февраля 2022 года. Чтобы оформить заявку, предпринимателю нужно подтвердить несколько вещей:

что он действительно занимался предпринимательской деятельностью;

какие именно события привели к потере бизнеса;

финансовые документы, которые показывают, какую прибыль было потеряно.

Подать заявление можно онлайн через портал Дія.

В Реестре также объясняют: если во время войны было уничтожено или повреждено личное имущество, такие заявки нужно подавать в других категориях. А обращения от имени компаний или юридических лиц будут открывать в будущих категориях B и C.

После проверки все заявки попадут в Реестр, а впоследствии их будет рассматривать специальная компенсационная комиссия, которая и будет определять возможный размер выплат.

