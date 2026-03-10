Як бізнесу отримати відшкодування збитків через війну?

Йдеться про нову категорію заяв A3.5, яка стосується втрати доходу від приватної підприємницької діяльності через російську агресію, пише "Європейська правда".

Подати заяву можуть підприємці, зареєстровані як ФОП, якщо їхній бізнес постраждав або перестав приносити прибуток після 24 лютого 2022 року. Щоб оформити заявку, підприємцю потрібно підтвердити кілька речей:

що він дійсно займався підприємницькою діяльністю;

які саме події призвели до втрати бізнесу;

фінансові документи, які показують, який прибуток було втрачено.

Подати заяву можна онлайн через портал Дія.

У Реєстрі також пояснюють: якщо під час війни було знищено або пошкоджено особисте майно, такі заявки потрібно подавати в інших категоріях. А звернення від імені компаній або юридичних осіб відкриватимуть у майбутніх категоріях B та C.

Після перевірки всі заявки потраплять до Реєстру, а згодом їх розглядатиме спеціальна компенсаційна комісія, яка й визначатиме можливий розмір виплат.

