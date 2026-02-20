Які втрати Укрпошти від війни?

За час повномасштабної війни Укрпошта втратила понад 60 мільйонів доларів активів, пише Delo.ua.

Російські обстріли зруйнували сотні відділень, знищили більш як 400 автомобілів та пошкодили іншу інфраструктуру. Також відомо про понад 40 загиблих працівників.

Компанія втратила понад 45 працівників. Серед них – мобілізовані, добровольці та співробітники, які загинули як під час виконання службових обов’язків, як це сталося з екіпажем пересувного відділення, який на початку війни розстріляв кадировський танк. А хтось вдома, як це було з операторкою, яка загинула внаслідок ракетного удару у Львові,

– розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Яких збитків зазнав інший український бізнес?

За період з лютого 2022 року по грудень 2024 року, загальна сума прямих збитків, завданих будівлям та інфраструктурі в різних секторах, оцінюється приблизно в 176 мільярда доларів, пише 24 Канал.

Серед тих, хто найбільше зазнають руйнувань – прифронтові області з втратами на рівні 79,4 мільярда доларів. Натомість особливо масштабні пошкодження фіксуються в регіонах, що перебувають поблизу лінії фронту,

– зазначає у повідомленні бізнес-асоціація.

Нова пошта

За понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.

Вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій у 2025 році, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.

Akkerman Distillery

Нічний обстріл по підприємству 28 вересня 2025 року завдав великих втрат на суму в 10 мільйонів євро. Попри це, втрачено склад готової продукції, де зберігалося близько 250 тисяч пляшок коньяку AZNAURI та багато складників серед яких етикетки, короба та пляшки.

"Епіцентр"

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені 8 торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам'янському та Херсоні (2 ТЦ), загальною площею понад 136 600 квадратних метрів. Таким чином, станом на весну 2025 року, сума загальних збитків "Епіцентру", внаслідок повномасштабної війни, склала понад 1 мільярд доларів.

