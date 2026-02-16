Чому Укрпошта дає бронювання?
Укрпошта працює як об’єкт військової інфраструктури, повідомляє "РБК-Україна".
Компанія має контракт з Міноборони на розповсюдження повісток, тому може бронювати своїх працівників. Проте через це стикається з проблемами.
За словами гендиректора Ігоря Смілянського, відділення підпалюють через рознесення повісток.
Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо,
– заявив Смілянський.
Які нововведення запровадила Укрпошта?
Укрпошта готується до чергового етапу цифровізації та покращення сервісу. Серед головних нововведень:
Керування посилками: До кінця лютого в додатку з'явиться можливість оплатити посилку онлайн та керувати її доставкою.
Листоноші з комп'ютерами: До кінця літа кожен працівник отримає пристрій "3 в 1" - мінікомп'ютер з POS-терміналом.
Оплата карткою всюди: Тепер розрахуватися за послуги безготівково можна буде навіть у найвіддаленіших селах.
Автономність: Нові термінали працюють до 8 годин без світла, а для підстраховки їх укомплектують павербанками.
Економія на генераторах: Нова система дозволить відділенням працювати в блекаут без витрат на дороге пальне.
