Яка послуга Укрпошти буде безкоштовна?
Відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно, повідомили в Укрпошті.
Рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни, і знімає один із найпоширеніших фінансових ризиків міжнародних відправлень. Це буває у випадках, якщо:
- адресат не прийшов за посилкою;
- відмовився від отримання;
- доставка не відбулася з незалежних причин.
Раніше зворотна логістика могла коштувати відправнику в середньому 30 – 100 доларів залежно від ваги та країни призначення.
Які речі заборонено пересилати за кордон Укрпоштою?
Згідно з офіційним переліком Укрпошти, заборонено пересилати:
- Вибухові або легкозаймисті матеріали: запальнички, бензин, аерозолі, балони з газом, фарби на основі олії, легкозаймисті клеї, парфумерія з високим вмістом спирту.
- Корозійні, токсичні чи радіоактивні речовини: кислоти, луги, ртуть, токсичні хімікати, фарби, відбілювачі, реагенти, інфекційні чи отруйні матеріали.
- Предмети із літієвими батареями або акумуляторами (якщо вони самостійні або частина пристроїв) – телефони, ноутбуки, power-bank, інші електронні прилади з батареєю.
- Вогнепальна зброя, частини від неї, патрони.
- Холодна зброя або предмети, які можуть класифікуватися як зброя (ножі, кастети, електрошокери та інше).
- Наркотики, психотропні речовини, отрути.
- Валюта, дорогоцінні метали та цінності Готівка (національна чи іноземна), цінні папери, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби – під забороною як міжнародні відправлення.
- Антикваріат, твори мистецтва, колекційні або культурні цінності – також не можна надсилати.
- Живі тварини, рослини, насіння, навіть живі культури – заборонені.
- Біологічні або потенційно інфекційні матеріали, органи, кров.
Останні новини Укрпошти
Укрпошта оновила логотип, використавши поштовий ріжок у формі літери "У", що підкреслює українську ідентичність, проте його захейтили в соцмережах і звинуватили гендиректора Смілянського у марній траті грошей.
Наприкінці 2025 року Укрпошта запровадила спецтариф "Базовий" для бізнесу, що працює з KeyCRM, із доставкою за стандартами "Пріоритетний". Спеціальні умови діють до 31 березня 2026 року.
У грудні також Укрпошта запустила свій перший поштомат на Майдані Незалежності в Києві, що дозволяє отримувати й відправляти листи та посилки. Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo і вони працюють автономно, захищені від погодних умов.