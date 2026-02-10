Какая услуга Укрпочты будет бесплатной?

Отныне все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно, сообщили в Укрпочте.

Решение касается каждого, кто отправляет посылки за пределы страны, и снимает один из самых распространенных финансовых рисков международных отправлений. Это бывает в случаях, если:

адресат не пришел за посылкой;

отказался от получения;

доставка не состоялась по независимым причинам.

Ранее обратная логистика могла стоить отправителю в среднем 30 – 100 долларов в зависимости от веса и страны назначения.

Какие вещи запрещено пересылать за границу Укрпочтой?

Согласно официальному перечню Укрпочты, запрещено пересылать:

Взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы: зажигалки, бензин, аэрозоли, баллоны с газом, краски на основе масла, легковоспламеняющиеся клеи, парфюмерия с высоким содержанием спирта.

Коррозионные, токсичные или радиоактивные вещества: кислоты, щелочи, ртуть, токсичные химикаты, краски, отбеливатели, реагенты, инфекционные или ядовитые материалы.

Предметы с литиевыми батареями или аккумуляторами (если они самостоятельные или часть устройств) – телефоны, ноутбуки, power-bank, другие электронные приборы с батареей.

Огнестрельное оружие, части от него, патроны.

Холодное оружие или предметы, которые могут классифицироваться как оружие (ножи, кастеты, электрошокеры и прочее).

Наркотики, психотропные вещества, яды.

Валюта, драгоценные металлы и ценности Наличные (национальная или иностранная), ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия – под запретом как международные отправления.

Антиквариат, произведения искусства, коллекционные или культурные ценности – также нельзя отправлять.

Живые животные, растения, семена, даже живые культуры – запрещены.

Биологические или потенциально инфекционные материалы, органы, кровь.

