Что нельзя переслать за границу – расскажет 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Что точно могут конфисковать?

Согласно официальному перечню Укрпочты, запрещено пересылать:

Взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы: зажигалки, бензин, аэрозоли, баллоны с газом, краски на основе масла, легковоспламеняющиеся клеи, парфюмерия с высоким содержанием спирта.

Коррозионные, токсичные или радиоактивные вещества: кислоты, щелочи, ртуть, токсичные химикаты, краски, отбеливатели, реагенты, инфекционные или ядовитые материалы.

Предметы с литиевыми батареями или аккумуляторами (если они самостоятельные или часть устройств) – телефоны, ноутбуки, power-bank, другие электронные приборы с батареей.

Огнестрельное оружие, части от него, патроны.

Холодное оружие или предметы, которые могут классифицироваться как оружие (ножи, кастеты, электрошокеры и прочее).

Интересно! Это же касается и игрушек, которые выглядят как оружие (макеты, копии).

Наркотики, психотропные вещества, яды.

Валюта, драгоценные металлы и ценности Наличные (национальная или иностранная), ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия – под запретом как международные отправления.

Антиквариат, произведения искусства, коллекционные или культурные ценности – также нельзя отправлять.

Живые животные, растения, семена, даже живые культуры – запрещены.

Биологические или потенциально инфекционные материалы, органы, кровь.

Укрпочта напоминает, что принимает посылки только с подробным описанием содержимого. К примеру, для отправления не подойдет описание "Товары для дома", "Лекарства", "Игрушки" и т.д., поскольку могут содержать запрещенные предметы.



Какие вещи не удастся переслать за границу с Укрпочтой

Почему такие ограничения существуют?

Как пишет Государственная таможенная служба Украины, это нужно, чтобы гарантировать безопасность: много запрещенных предметов – взрывчатые, токсичные, пожароопасные или радиоактивные, и их транспортировка может быть опасной для людей, транспорта и других отправлений.

Также важно придерживаться международных стандартов и законодательства – как украинского, так и стран-получателей. Они часто запрещают импорт определенных групп товаров.

Что запрещено пересылать за границу через "Новую почту"?

Ранее мы писали, что "Новая почта" имеет идентичные правила в вопросе международных отправлений. Компания также запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.