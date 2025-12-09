Что нельзя переслать за границу – расскажет 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.
Что точно могут конфисковать?
Согласно официальному перечню Укрпочты, запрещено пересылать:
- Взрывчатые или легковоспламеняющиеся материалы: зажигалки, бензин, аэрозоли, баллоны с газом, краски на основе масла, легковоспламеняющиеся клеи, парфюмерия с высоким содержанием спирта.
- Коррозионные, токсичные или радиоактивные вещества: кислоты, щелочи, ртуть, токсичные химикаты, краски, отбеливатели, реагенты, инфекционные или ядовитые материалы.
- Предметы с литиевыми батареями или аккумуляторами (если они самостоятельные или часть устройств) – телефоны, ноутбуки, power-bank, другие электронные приборы с батареей.
- Огнестрельное оружие, части от него, патроны.
- Холодное оружие или предметы, которые могут классифицироваться как оружие (ножи, кастеты, электрошокеры и прочее).
Интересно! Это же касается и игрушек, которые выглядят как оружие (макеты, копии).
- Наркотики, психотропные вещества, яды.
- Валюта, драгоценные металлы и ценности Наличные (национальная или иностранная), ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия – под запретом как международные отправления.
- Антиквариат, произведения искусства, коллекционные или культурные ценности – также нельзя отправлять.
- Живые животные, растения, семена, даже живые культуры – запрещены.
- Биологические или потенциально инфекционные материалы, органы, кровь.
Укрпочта напоминает, что принимает посылки только с подробным описанием содержимого. К примеру, для отправления не подойдет описание "Товары для дома", "Лекарства", "Игрушки" и т.д., поскольку могут содержать запрещенные предметы.
Какие вещи не удастся переслать за границу с Укрпочтой / Фото Укрпочта
Почему такие ограничения существуют?
Как пишет Государственная таможенная служба Украины, это нужно, чтобы гарантировать безопасность: много запрещенных предметов – взрывчатые, токсичные, пожароопасные или радиоактивные, и их транспортировка может быть опасной для людей, транспорта и других отправлений.
Также важно придерживаться международных стандартов и законодательства – как украинского, так и стран-получателей. Они часто запрещают импорт определенных групп товаров.
Что запрещено пересылать за границу через "Новую почту"?
Ранее мы писали, что "Новая почта" имеет идентичные правила в вопросе международных отправлений. Компания также запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.