Про це він розповів в інтерв'ю Strana.ua.

Чому діти голови Укрпошти вчаться за кордоном?

За його словами, якби вони навчалися в Києві, то постійно стикалися б із критикою та обговореннями в мережі.

Уявіть, якби мої діти ходили до школи в Києві – вони б усе це читали і розгрібали,

– зазначив він.

Старший син Смілянського навчається у Стенфордському університеті, молодший – у школі в Нью-Йорку та проживає разом із матір’ю, яка обіймає посаду віцепрезидентки великої американської компанії.

Очільник Укрпошти наголосив, що для нього важливо, аби діти були самостійними й досягали всього власними зусиллями. Він згадав, що у його дитинстві часто ставили під сумнів чужі досягнення через зв’язки батьків, і саме цього він хоче уникнути для своїх дітей.

Смілянський навчався у школі в Білгороді-Дністровському, згодом вступив до Одеського університету, а пізніше разом із родиною переїхав до США, де отримав громадянство.

