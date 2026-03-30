Що Ігор Смілянський сказав про НБУ?
Ігор Смілянський розкритикував Національний банк через прогнози про "дефолт" Укрпошти та заяви про його "некомпетентність", як гендиректора, пише в "5 канал".
Національний банк трохи втратив береги із розуміння українського законодавства. Так само коли НБУ минулого року прокоментував питання дефолту Укрпошти. Я вибачаюсь, на підставі чого? Укрпошта в дефолті? Ні, працює,
– каже Смілянський.
Також він додав, що нині капітал поштового оператора позитивний, а 4 квартал 2025 року Укрпошта завершила з рекордним прибутком.
Тому я, як громадянин України, сподіваюсь, що інші прогнози, які дає Національний банк, будуть трохи кращі по якості, ніж прогноз щодо дефолту Укрпошти. Я їм тоді сказав, що це піз**ж, і можу сьогодні в очі повторити,
– розповів Смілянський.
За що оштрафували Укрпошту?
Деталі регулятор повідомив на офіційному сайті. Виявилося, що національний поштовий оператор порушив вимоги законодавства.
Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури ухвалив 16 березня – за результатами безвиїзного нагляду.
Штраф наклали через неподання Укрпоштою до Нацбанку даних, що запитувалися відповідно до вимог у встановлені строки.
Зазначена установа (АТ "Укрпошта" – 24 Канал) зобов'язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення,
– йдеться в повідомленні регулятора.
Яка була відповідь Укрпошти?
Укрпошта заплатила 255 тисяч гривень штрафу, проте не погоджується з рішенням НБУ і планує подати в суд. Компанія вважає, що вимоги НБУ є незаконними і пов'язані з документами, які не стосуються сфери діяльності регулятора.
НБУ відреагував на заяву Укрпошти щодо бажання оскаржити рішення регулятора у суді. Нацбанк зокрема заявив, що вважає критично необхідним формування дієздатної Наглядової ради АТ "Укрпошта" в найближчі терміни.
Згідно з текстом, неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в компанії трансформується з локальної проблеми в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.