Що Ігор Смілянський сказав про НБУ?

Ігор Смілянський розкритикував Національний банк через прогнози про "дефолт" Укрпошти та заяви про його "некомпетентність", як гендиректора, пише в "5 канал".

Дивіться також Постачальник з бізнесом в Росії: Укрпошта пояснила скандальний контракт

Національний банк трохи втратив береги із розуміння українського законодавства. Так само коли НБУ минулого року прокоментував питання дефолту Укрпошти. Я вибачаюсь, на підставі чого? Укрпошта в дефолті? Ні, працює,

– каже Смілянський.

Також він додав, що нині капітал поштового оператора позитивний, а 4 квартал 2025 року Укрпошта завершила з рекордним прибутком.

Тому я, як громадянин України, сподіваюсь, що інші прогнози, які дає Національний банк, будуть трохи кращі по якості, ніж прогноз щодо дефолту Укрпошти. Я їм тоді сказав, що це піз**ж, і можу сьогодні в очі повторити,

– розповів Смілянський.

За що оштрафували Укрпошту?

Деталі регулятор повідомив на офіційному сайті. Виявилося, що національний поштовий оператор порушив вимоги законодавства.

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури ухвалив 16 березня – за результатами безвиїзного нагляду.

Штраф наклали через неподання Укрпоштою до Нацбанку даних, що запитувалися відповідно до вимог у встановлені строки.

Зазначена установа (АТ "Укрпошта" – 24 Канал) зобов'язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення,

– йдеться в повідомленні регулятора.

Яка була відповідь Укрпошти?