Чому Укрпошта подає в суд на Нацбанк?

У компанії наголошують: санкції у вигляді 255 тисяч гривень штрафу застосували через відмову виконувати вимогу, яку вважають незаконною, пише Укрпошта.

Йдеться про запит інформації та документів, що, за словами Укрпошти, "не стосуються сфери діяльності НБУ" і перебувають у компетенції акціонера – Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, мова про матеріали, пов’язані з обговореннями організації поштових послуг під час повномасштабної війни. У компанії переконані, що такі дані не мають відношення до функцій НБУ.

Фактично йдеться про спробу встановити контроль над незалежною наглядовою радою Укрпошти,

– повідомили в компанії.

У компанії також вважають, що позиція банку створює небезпечний сигнал для всього ринку. За їхніми словами, йдеться не просто про формальності, а про принцип: чи може регулятор втручатися в корпоративне управління.

