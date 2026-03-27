Чому Укрпошта подає в суд на Нацбанк?
У компанії наголошують: санкції у вигляді 255 тисяч гривень штрафу застосували через відмову виконувати вимогу, яку вважають незаконною, пише Укрпошта.
Йдеться про запит інформації та документів, що, за словами Укрпошти, "не стосуються сфери діяльності НБУ" і перебувають у компетенції акціонера – Міністерства розвитку громад та територій.
Зокрема, мова про матеріали, пов’язані з обговореннями організації поштових послуг під час повномасштабної війни. У компанії переконані, що такі дані не мають відношення до функцій НБУ.
Фактично йдеться про спробу встановити контроль над незалежною наглядовою радою Укрпошти,
– повідомили в компанії.
У компанії також вважають, що позиція банку створює небезпечний сигнал для всього ринку. За їхніми словами, йдеться не просто про формальності, а про принцип: чи може регулятор втручатися в корпоративне управління.
Останні новини Укрпошти
