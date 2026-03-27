Почему Укрпочта подает в суд на Нацбанк?

В компании отмечают: санкции в виде 255 тысяч гривен штрафа применили из-за отказа выполнять требование, которое считают незаконным, пишет Укрпочта.

Речь идет о запросе информации и документов, что, по словам Укрпочты, "не касаются сферы деятельности НБУ" и находятся в компетенции акционера – Министерства развития общин и территорий.

В частности, речь о материалах, связанные с обсуждениями организации почтовых услуг во время полномасштабной войны. В компании убеждены, что такие данные не имеют отношения к функциям НБУ.

Фактически речь идет о попытке установить контроль над независимым наблюдательным советом Укрпочты,

– сообщили в компании.

В компании также считают, что позиция банка создает опасный сигнал для всего рынка. По их словам, речь идет не просто о формальности, а о принципе: может ли регулятор вмешиваться в корпоративное управление.

