Что известно о новом скандале с участием Смелянского?

Несколько дней назад стало известно, что Игорь Смелянский получает 700 тысяч гривен в месяц зарплаты "чистыми", однако жалуется, что этого ему не хватает, стало известно из Threads.

Глава Укрпочты жалуется в еnths, что ему не хватает денег на квартиру. Далее он говорит, что получает официально зарплату - 700 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов. Уважаемый, а вы не хотите н***й прожить месяц на минималку? Или уже зажрался конкретно? 700 тысяч ему мало,

– высказалась одна из комментаторок.

В ответ Смелянский отметил, что жить на минималку он не хочет и "если ты здоровый мужчина или женщина и работаешь за минималку – то больной на голову".

Ответ Смелянского на тему зарплаты / скриншот 24 Канала с Threads

После этого другие комментаторы начали анализировать вакансии на Укрпочте и обнаружили, что многие из них, в частности вакансии почтальонов, не предусматривают плату, выше 8 – 10 тысяч гривен.

Заметьте! Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2026 года составляет 8 647 гривен.

Какая зарплата у Смелянского и работников Укрпочты?

Месячная зарплата Смелянского составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.

За прошлый год топ-менеджер заработал 11,7 миллионов гривен без вычета налогов. По его словам, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.

Смелянский отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас же, говорит чиновник, он работает в Укрпочте не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.

Зато средняя зарплата работника Укрпочты – 17 тысяч гривен.

