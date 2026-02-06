Позиция Игоря Смелянского относительно скандала

Недавно мужчина написал пост в соцсети Threads, в котором иронично отреагировал на критику относительно недавнего ребрендинга Укрпочты. Несколько дней спустя Игорь Смелянский рассказал о своей позиции.

Одна из комментаторов ответила, что отделения компании "выглядят так убого, что никакая "айдентика с глубокими смыслами это не вывезет". Она также намекнула на разворовывание бюджета компании, который, мол, можно было потратить на ремонты в отделениях.

Ну если мы воруем, то Вы проститутка. У меня столько же доказательств, сколько у Вас, а оскорблять всегда прикольнее, чем что-то хорошее говорить. Так что мы воры, вы проститутка. 1:1,

– ответил на это Смелянский.

Спор с участием Смелянского в Threads / скриншот 24 Канала

Впоследствии он опубликовал обращение от себя, чтобы "закрыть гештальт":

Конечно, поднялась волна возмущения: как так можно назвать женщину. Мол, руководитель, даже когда его оскорбляют, должен быть вежливым, требуем извинений и тому подобное. А почему руководитель, которого оскорбляют (заметьте, не говорят, что он плохой руководитель, а называют вором и преступником), должен это терпеть?

– пишет Смелянский.

Однако извиняться он, мол, не будет, ведь не считает, "что есть за что", и обещает и в дальнейшем "жестко отправлять "за кораблем" всех, кто позволяет себе хамство и безосновательные обвинения". В то же время он признал, что мог среагировать иначе и что это не ок - называть кого-то проституткой, как и назвать человека вором или коррупционером без фактов.

К слову, спор изначально завязался из-за изменения лого Укрпочты. Некоторые комментаторт заметили, что современный логотип в виде буквы "У" почти идентичен предыдущему "пину" – его просто перевернули.

Что известно о ребрендинге Укрпочты?

Новое лого компании – почтовый рожок в форме буквы "У", пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Известно, что визуальную составляющую помогла разработать компания Spiilka Design Büro. Новые шрифты базируются на образах украинских почтовых марок различных исторических периодов – от эпохи УНР до восстановления независимости Украины. В них использованы мотивы "шаговок" УНР, марок времен Гетманата Павла Скоропадского и работ Георгия Нарбута.

Новый логотип / скриншот из видео Укрпочты

Предыдущий скандал Смелянского в соцсетях