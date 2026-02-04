Почему Смелянский попал в скандал?

Гендиректор Укрпочты обозвал проституткой комментаторку, которая назвала трату денег на смену логотипа компании кражей. Скандал развернулся в Threads.

Смотрите также Гендиректор Укрпочты иронично отреагировал на пакет "Новой почты" в видео НАБУ с Тимошенко

По данным системы закупок Prozorro, новый логотип для Укрпочты стоил 600 тысяч гривен. В целом компания планировала потратить 1,2 миллиона гривен на полный ребрендинг. Это уже вторая смена логотипа при руководстве Игоря Смелянского.

Общество возмутилось, что якобы многие отделения Укрпочты находятся в плохом состоянии и требуют ремонта, а работникам платят мизерные зарплаты, при этом компания тратит средства на ребрендинг. Также отметили то, что современный логотип в виде буквы "У" почти идентичен предыдущему "пину" – его просто перевернули.

Поэтому в Threads начали публиковать гневные комментарии в сторону Смелянского, а он в свою очередь начал отвечать.

Спор с участием Смелянского в Threads / скриншот 24 Канала

Спор с участием Смелянского в Threads / скриншот 24 Канала

Спор с участием Смелянского в Threads / скриншот 24 Канала

Что известно о ребрендинге Укрпочты?

Новое лого компании – почтовый рожок в форме буквы "У", пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Известно, что визуальную составляющую помогла разработать компания Spiilka Design Büro. Новые шрифты базируются на образах украинских почтовых марок различных исторических периодов – от эпохи УНР до восстановления независимости Украины. В них использованы мотивы "шаговок" УНР, марок времен Гетманата Павла Скоропадского и работ Георгия Нарбута.

Новый логотип / скриншот из видео Укрпочты

Предыдущий скандал Смелянского в соцсетях