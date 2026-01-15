Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Игоря Смелянского в фейсбуке.

Игорь Смелянский написал, что Юлия Владимировна могла проголосовать за Укрпочта Банк и держать деньги именно там, а не в пакете "Новой почты".

Но она всегда не любила меня и Укрпочту и всегда голосовала против нас. Как говорится – кто не любит Укрпочту, того настигает карма,

– сыронизировал гендиректор Укрпочты.

Справочно! Игорь Смелянский имел в виду в своей заметке банк на базе Укрпочты, который может помочь обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины, так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.



Верховная Рада голосовала за закон № 13018-д по развитию финансовой инклюзии, который как раз-таки и должен был позволить создать банк на базе Укрпочты. Юлия Тимошенко, согласно данным с сайта украинского парламента, воздержалась от голосования.

Смелянский также пошутил, что пакеты Укрпочты "имеют антикоррупционный характер". Ведь в них средства и запрещенные вещи не пересылают.

