Тимошенко заявила, что опубликованные НАБУ пленки не имеют к ней никакого отношения. Нардеп отметила, что докажет безосновательность всех обвинений в свой адрес в суде.
14 января НАБУ и САП вручили подозрение Юлии Тимошенко за организацию подкупа депутатов для контролируемого голосования в Верховной Раде. Сама нардеп отвергает все обвинения.
