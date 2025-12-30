Заседание проходило в закрытом режиме. Суд избрал меру пресечения Киселю в виде залога. Защита нардепа уже заявила, что будет подавать апелляцию, передает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне".
Что известно о деле "платных" голосов в Раде?
Сам Юрий Кисель отрицает свою вину. Нардеп убеждает, что никаких взяток он не брал.
В то же время чиновник подтвердил существование группы в мессенджере WhatsApp, где находится часть фракции "Слуга народа". Однако, по его словам, в этом чате нет никаких обсуждений коррупционных схем.
- Напомним, что 27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы из нардепов, которая действовала в Раде с 2021 года.
- По версии следствия, народные избранники систематически получали взятки за голосование "за" или "против" определенных законопроектов.
- В группе были четко распределены роли. Часть участников координировала других депутатов через чат в мессенджере, сообщала, какие решения нужно поддержать или заблокировать, а также отвечала за получение, распределение и передачу денег. Другие депутаты должны были выполнять эти указания: присутствовать на заседаниях и голосовать так, как было определено.
- За это они получали деньги – непосредственно или через посредников. Сумма взяток зависела от так называемой "эффективности" депутата: количества нужных голосований и его присутствия в зале. Выплаты колебались от 2 до 20 тысяч долларов США.
- 29 декабря подозрения вручили 5 нардепам. Кроме Юрия Киселя, подозрения по этому делу также получили депутаты от фракции "Слуга народа" Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Ольга Савченко.