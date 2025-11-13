Не все актеры "Квартала 95" остались работать в студии после того, как их лидер баллотировался в президенты. Некоторые поддержали Владимира Зеленского и так же пошли в политику. Речь идет о Юрии Корявченкове, пишет 24 Канал.

Юрий Корявченков родился в Кривом Роге в семье инженера и врача. В школе он активно занимался спортом – играл в баскетбол, участвовал в соревнованиях.

Сначала Юрий думал стать хирургом и даже работал санитаром. Однако поступил в Криворожский технический университет на инженера-электрика, а впоследствии получил второе высшее образование в экономическом институте.



Юрий Корявченков в молодости / Фото с фейсбука Юрия Корявченкова

С 1995 года Юрий Корявченков начал выступать в КВН – сначала был в составе команды с Юрием Краповым, также играл в "Сборной Днепропетровска" с Александром Пикаловым. Впоследствии они присоединились к составу "Сборной Кривого Рога", что позже стала командой "95 Квартал".

Юрий Корявченков с 2004 года женат – с женой Татьяной они воспитывают троих детей. Вероятно, сейчас его семья находится в Испании – живет там с начала полномасштабного вторжения. К тому же с 2020 года их совместных фото в сети нет.



Юрий Корявченков с женой / Фото из фейсбука Юрия Корявченкова

Что известно о Корявченкове как депутате?

В 2019 году Юрий Корявченков решил сменить карьеру юмориста и актера "Квартала 95" на депутатский мандат.

Сначала он возглавил штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге, а затем стал народным депутатом от партии "Слуга народа" по избирательному округу №33. За него проголосовало почти 45 тысяч избирателей.



Юрий Корявченков и Владимир Зеленский / Фото из фейсбука Юрия Корявченкова

Кроме того, Юрий Корявченков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Где сейчас Юрий Корявченков?

Юрий Корявченков остается народным депутатом Украины 9 созыва. На своей официальной странице он регулярно отчитывается о том, что произошло на заседаниях Верховной Рады и над чем работают в Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Также в соцсетях Корявченкова можно найти сообщения с отчетами о помощи Вооруженным Силам.

Юрий Корявченков также сообщил для Общественное Днепр о том, что за время депутатства инициировал проекты по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры, а во время полномасштабной войны проекты на усиление обороны, осуждения агрессора и фиксации нанесенного Украине ущерба.

С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины отдельным направлением стала деятельность по поддержке и привлечению помощи для украинской армии, а также сотрудничество как с международными партнерами, так и партнерами в Украине,

– добавил Юрий Корявченков.



Юрий Корявченков / Фото с фейсбука Юрия Корявченкова

Что известно о состоянии Корявченкова?

В 2019 году нардеп задекларировал доход в сумме более 2 миллионов гривен, из которого 1,5 миллиона составил доход жены-предпринимательницы. Также у него отмечалась квартира в Киеве, а у жены – два земельных участка в Херсонской области и еще один в Киевской области, где продолжалось строительство дома. А также в собственности супругов – два автомобиля.

По сравнению с предыдущими годами, больше всего изменения заметны в декларации за прошлый год. Доход семьи за 2024 год составил более 6 миллионов гривен. Земельный участок и строительство уже не упоминались, но зато появилась квартира в Киеве (в собственности жены Юрия Корявченкова). Также в 2024 году у семьи появилось новое авто за 3,4 миллиона гривен – Toyota Land Cruiser, что тоже указан в собственности жены.

Кроме того, с 2022 года семья пользуется квартирой в Испании, что не является их собственностью. На вопрос от журналистов, что это за помещение, Юрий Корявченков отвечать отказался.