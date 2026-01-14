Все, что известно об обысках у Тимошенко и дело НАБУ и САП по нардепу – рассказывает 24 Канал.

Что известно об обысках у Тимошенко?

НАБУ и САП провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Подольском районе Киева.

В среду, 14 января, детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко. из-за предложения взятки народным депутатам.

По данным следствия, после разоблачения преступной группировки в Верховной Раде в декабре 2025 года, Тимошенко якобы пыталась создать механизм регулярных выплат депутатам за лояльное поведение во время голосований.

Напомним, в декабре 2025 года НАБУ и САП разоблачили пятерых нардепов, которые "продавали" свои голоса в Раде. Вероятно, речь идет о "слугах народа": Юрия Киселя, Евгения Пивоварова, Игоря Негулевского, Ольгу Савченко и Михаила Лаба.

Это были на разовые договоренности: выплаты планировались заранее и рассчитывались на длительное время. Нардепы получали указания, за кого голосовать, однако иногда – воздерживаться или не участвовать в голосовании.

Дело квалифицировали по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Как действия НАБУ и САП комментирует Тимошенко?

По словам Юлии Тимошенко, "неотложные следственные действия" не имели никакого правового и законного основания, а обнародованные записи ее не касаются.

Официально заявляю, что обнародованные аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения. Я отвергаю все обвинения и, как всегда, докажу их безосновательность в судебном порядке. Я это уже не раз делала,

– заявила Тимошенко.

Председатель партии во время выступления в Верховной Раде 14 января заявила, что она находилась в офисе сама, когда 13 января около 21:30 в помещение "ворвались более 30 вооруженных мужчин". Она говорит, что документов и разрешений на обыск у сотрудников НАБУ не было, а просьбу пригласить адвоката те проигнорировали.

Когда берут и "выворачивают" вещи (сумку и личный телефон – 24 Канал), которые вообще не имеют никакого отношения к тому делу с которым они пришли, то это просто реальный ужас,

– эмоционально прокомментировала действия НАБУ Тимошенко.

Нардеп утверждает, что правоохранители не нашли в офисе партии ничего противозаконного, впрочем изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, "информация о которых полностью отражена в официальной декларации".

Они начали переворачивать все на свете, и спрашивают, а где сейф, а я им говорю, с чего вы взяли, что у нас офисе сейф есть... Они говорят, что должен быть такой большой с ручками, я говорю им, что у нас нет такого сейфа. Они начали выворачивать все ящики,

– рассказала нардеп во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

По словам Тимошенко, следователи "не нашли ничего" противозаконного.

Она заявила, что такие действия политически мотивированы и являются частью "зачистки конкурентов" накануне выборов. В то же время она отметила, что подобные преследования продолжаются на протяжении многих лет, поэтому она "не боится" и "не остановится".