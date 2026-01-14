Все, що відомо про обшуки у Тимошенко та справу НАБУ і САП щодо нардепки – розповідає 24 Канал.

Дивіться також До водія Андрія Єрмака НАБУ прийшло з обшуками, – ЗМІ

Що відомо про обшуки у Тимошенко?

НАБУ та САП провели обшуки в офісі партії "Батьківщина" у Подільському районі Києва.

У середу, 14 січня, детективи НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко. через пропозицію хабаря народним депутатам.

За даними слідства, після викриття злочинного угрупування у Верховній Раді у грудні 2025 року, Тимошенко нібито намагалась створити механізм регулярних виплат депутатам за лояльну поведінку під час голосувань.

Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ та САП викрили п'ятьох нардепів, які "продавали" свої голоси у Раді. Ймовірно, мова йде про "слуг народу": Юрія Кісєля, Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Михайла Лаба.

Це були на разові домовленості: виплати планувались наперед та розраховувались на тривалий час. Нардепи отримували вказівки, за кого голосувати, однак іноді – утримуватись чи не брати участь у голосуванні.

Справу кваліфікували за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України.

НАБУ оприлюднило плівки Юлії Тимошенко: дивіться відео

Як дії НАБУ та САП коментує Тимошенко?

За словами Юлії Тимошенко, "невідкладні слідчі дії" не мали жодного правового та законного підґрунтя.

Голова партії під час виступу у Верховній раді 14 січня заявила, що вона перебувала в офісі сама, коли 13 січня близько 21:30 до приміщення "увірвалися понад 30 озброєних чоловіків". Вона каже, що документів та дозволів на обшук у співробітників НАБУ не було, а прохання запросити адвоката ті проігнорували.

Коли беруть і "вивертають" речі (сумку та особистий телефон – 24 Канал), які взагалі не мають жодного відношення до тієї справи з якою вони прийшли, то це просто реальний жах,

– емоційно прокоментувала дії НАБУ Тимошенко.

Нардепка стверджує, що правоохоронці не знайшли в офісі партії нічого протизаконного, втім вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, "інформація про які повністю відображена в офіційній декларації".

Вони почали перевертати все на світі, і питають, а де сейф, а я їм кажу, з чого ви взяли, що в нас офісі сейф є... Вони кажуть, що має бути такий великий з ручками, я кажу їм, що у нас немає такого сейфа. Вони почали вивертати всі ящики,

– розповіла нардепка під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

За словами Тимошенко, слідчі "не знайшли нічого" протизаконного.

Вона заявила, що такі дії політично вмотивовані та є частиною "зачистки конкурентів" напередодні виборів. Водночас вона наголосила, що подібні переслідування тривають впродовж багатьох років, тож вона "не боїться" й "не зупиниться".