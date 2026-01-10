Об обысках у водителя Андрея Ермака написало "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, передает 24 Канал.

Что известно об обысках у водителя Ермака?

Издание отметило, что во время следственных действий были изъяты телефоны и другие электронные носители.

Заметим, что подозрение бывшему главе ОП до сих пор не вручили. В НАБУ объясняют, что хотя обычно подозрения объявляют в день обысков, это не является обязательным.

Ситуация с Ермаком является беспрецедентной из-за его влияния и возможных последствий. В правоохранительных органах отмечают, что расследование продолжается активно, а НАБУ осознает общественный запрос на быстрый результат. В то же время там не хотят спешки ради громкого эффекта – задержка с подозрением связана с необходимостью собрать доказательства, с которыми можно идти в суд.

24 Канал обратился за комментарием в НАБУ, а также в Офис президента. Ждем опровержения или подтверждения информации опубликованной СМИ.