Заседание суда состоится уже в пятницу, 16 января. Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии 24 Каналу рассказала, что будут просить у суда в отношении народного депутата.

Смотрите также "Пленки Тимошенко": все о скандальном деле торговли голосами в Раде

Как Тимошенко будут избирать меру пресечения?

По данным ВАКС, рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении народного депутата Юлии Тимошенко запланировано на пятницу, 16 января 2026 года в 09:00 в помещении суда.

Прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей,

– сообщила Ольга Постолюк.

В чем подозревают Тимошенко?