Если вину нардепа докажут, ей грозит реальный тюремный срок, передает 24 Канал.
Какое наказание может "светить" Тимошенко?
На сегодня Юлии Тимошенко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о предложении неправомерной выгоды должностным лицам. За такое могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без нее.
Заметим, что утром 14 января Тимошенко получила подозрение. По данным следствия, она договаривалась с отдельными депутатами о постоянном сотрудничестве за деньги. Это должны были быть не разовые взятки, а система регулярных выплат заранее на длительное время. В обмен депутаты должны были голосовать так, как им укажут, или воздерживаться или не участвовать в голосовании, если этого требовали.
- В качестве доказательства совершения Тимошенко преступления НАБУ обнародовало аудиозаписи. Нардеп в свою очередь заявила, что эти пленки не имеют к ней никакого отношения, и она готова доказать свою невиновность в суде.
- Напомним, что вечером 13 января стало известно о разоблачении одной из руководительниц депутатских фракций на взяточничестве. Позже стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Та подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", назвав их "грандиозным пиар-ходом".
- К слову, еще в декабре 2025 года НАБУ разоблачило преступную группу из нардепов, которые голосовали за взятки. Тогда подозрения получили 5 нардепов.