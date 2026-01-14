Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Тимошенко в фейсбуке.
Смотрите также Тимошенко впервые прокомментировала следственные действия в офисе "Батькивщины"
Что известно об обысках в партийном офисе "Батькивщины"?
Лидер партии Юлия Тимошенко заявила, что во время обысков в ее офисе забрали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.
По словам Тимошенко, в здание "ворвались более 30 вооруженных мужчин" без предъявления каких-либо документов. Она утверждает, что сотрудников якобы удерживали внутри помещения, а сами действия силовиков назвала незаконными.
Председатель партии подчеркнула, что во время обысков правоохранители якобы не предоставили никаких судебных решений или других официальных оснований для своих действий. По ее словам, никаких нарушений обнаружено не было, а изъятые сбережения полностью задекларированы в соответствии с действующим законодательством.
Обратите внимание! 24 Канал пытается получить комментарий от НАБУ относительно подозрения Юлии Тимошенко.
Что этому предшествовало?
Вечером 13 января стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина" в Подольском районе Киева. Официально руководителя партии в заявлении не упоминали, но СМИ удалось выяснить, что речь идет о Юлии Тимошенко.
Журналисты "Схем" заявили, что НАБУ и САП уличили Юлию Тимошенко в попытках подкупа нардепов, но официально ее имя не было названо. Источники в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Тимошенко, которая ранее голосовала за законопроекты, подрывавшие независимость НАБУ и САП.
Согласно обнародованной информации в СМИ, Юлия Тимошенко получила подозрение от САП и НАБУ. Других деталей дела пока не обнародуют, очевидно все подробности будут указаны позже.