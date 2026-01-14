Якщо провину нардепки доведуть, їй загрожує реальний тюремний строк, передає 24 Канал.
Яке покарання може "світити" Тимошенко?
На сьогодні Юлії Тимошенко інкриміновано вчинення злочину передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію неправомірної вигоди службовим особам. За таке можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна або без неї.
Зауважимо, що вранці 14 січня Тимошенко отримала підозру. За даними слідства, вона домовлялася з окремими депутатами про постійну співпрацю за гроші. Це мали бути не разові хабарі, а система регулярних виплат наперед на тривалий час. В обмін депутати повинні були голосувати так, як їм вкажуть, або утримуватися чи не брати участі в голосуванні, якщо цього вимагали.
- Як доказ скоєння Тимошенко злочину НАБУ оприлюднило аудіозаписи. Нардепка своєю чергою заявила, що ці плівки не мають до неї жодного стосунку, і вона готова довести свою невинуватість у суді.
- Нагадаємо, що увечері 13 січня стало відомо про викриття однієї з керівниць депутатських фракцій на хабарництві. Пізніше стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Та підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", назвавши їх "грандіозним піар-ходом".
- До слова, ще у грудні 2025 року НАБУ викрило злочинну групу з нардепів, які голосували за хабарі. Тоді підозри отримали 5 нардепів.