Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ігоря Смілянського у фейсбуці.

До теми Співпрацювали з НАБУ: "окремі особи" допомогли викрити Тимошенко на хабарі

Як Смілянський відреагував на пакетик "Нової пошти" у відео з Тимошенко?

Ігор Смілянський написав, що Юлія Володимирівна могла проголосувати за Укрпошта Банк і тримати гроші саме там, а не в пакеті "Нової пошти".

Але вона завжди не любила мене та Укрпошту і завжди голосувала проти нас. Як то кажуть – хто не любить Укрпошту, того наздоганяє карма,

– зіронізував гендиректор Укрпошти.

Довідково! Ігор Смілянський мав на увазі у своєму дописі банк на базі Укрпошти, який може допомогти забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.



Верховна Рада голосувала за закон № 13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії, який якраз-таки і мав дозволити створити банк на базі Укрпошти. Юлія Тимошенко, згідно з даними з сайту українського парламенту, утрималася від голосування.

Смілянський також пожартував, що пакети Укрпошти "мають антикорупційний характер". Адже в них кошти та заборонені речі не пересилають.

Яке покарання може загрожувати Тимошенко у разі доведення провини в справі про хабарництво?