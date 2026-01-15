Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

Хто допоміг викрити Тимошенко на хабарі?

Джерела видання у НАБУ заявили, що Викрити експрем'єрку та лідерку Батьківщини Юлію Тимошенко, якій висунуто підозру у пропозиції хабаря народним депутатам України, допомогли "окремі особи", які добровільно пішли на співпрацю з Національним антикорупційним бюро.

Водночас у статті "Української правди" йдеться, що депутати різних фракцій Верховної Ради наразі намагаються зрозуміти, хто здав антикорупційним органам лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

За даними видання, лідери президентської фракції самі весь день 14 січня намагалися вирахувати, хто зі "слуг" записався в агенти НАБУ.

Дехто у фракції думає на нардепа Сергія Кузьміних, дехто – на іншого фігуранта справ НАБУ – Олексія Кузнєцова. Загалом версій – безліч.

У чому звинувачують Юлію Тимошенко?