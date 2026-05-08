Про це повідомляє російське опозиційне видання "Агентство".

Що відбувається в російських аеропортах?

Обмеження можуть діяти щонайменше до 12 травня.

За даними російського Мінтрансу, тимчасово закритими опинилися аеропорти Сочі, Волгограда, Краснодара, Грозного, Астрахані, Владикавказа, Геленджика, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Ставрополя та Елісти.

Як повідомляє Асоціація туроператорів Росії, на півдні країни скасували або затримали понад 80 рейсів. Значні проблеми виникли й у Москві: у Шереметьєво, Домодєдово та Внуково, за підрахунками журналістів, скасували понад 200 рейсів, ще сотні затримуються.

У Внуково росіяни скаржаться на те, що їм доводиться сидіти просто на підлозі, а частина пасажирів очікує на виліт вже понад добу.

У соцмережах росіяни також публікують численні відео з аеропортів, де показують, як вони встигли "облаштувати" спальні місця – для цього вони вирішили використати газети.

15 годин чекали і нас просто повернули назад. Я просто в шоці! У мене вперше таке!

– дивується автор відео.

Ситуація в московському Внуково: увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Загалом у російських аеропортах застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.

Вже 30 годин ми не можемо вилетіти з Росії. У нас був виліт із Внуково 7 травня о 2 годині ночі. Нам його переносили на добу. Усю цю добу нам постійно то ставили рейс, то скасовували рейс, то його на півгодини затримують, то на годину, то на дві, то на три. Ми всі сподівалися до останнього, що щось вирішиться,

– поскаржилася одна з росіянок.

За її словами, проблеми виникли не лише в Москві – російські туристи в Анталії та Стамбулі також не можуть вилетіти, оскільки за ними не можуть прибути літаки.

"Найскладнішою" виявилася ситуація в Сочі, де нові обмеження наклалися на проблеми з графіком, що тривають уже кілька днів.

Проблеми, ймовірно, лише посилюватимуться. В Асоціації туроператорів Росії очікують, що скасування міжнародних рейсів зачепить близько 3 тисяч пасажирів і спричинить збої у графіку зворотних рейсів.

З кожною годиною простою кількість затриманих рейсів зростатиме,

– наголосили в асоціації.

У російському Мінтрансі заявили, що для перевезення пасажирів скасованих рейсів планують залучати поїзди та автобуси. Аналогічні рішення російська влада ухвалювала 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли на заході Росії та в окупованому Криму закрили 11 аеропортів.

Варто зазначити, що масові затримки та скасування рейсів у російських аеропортах почалися ще у вівторок, 5 травня, через загрозу атак дронів – тоді з московських аеропортів вчасно не вилетіли понад 500 рейсів.

Які ще регіони були під атакою?

8 травня безпілотники атакували промислові об'єкти на території Пермського краю. Йдеться зокрема про одинн із ключових нафтопереробних підприємств регіону – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС).

Там, імовірно, відбулося й подальше займання на території нафтопереробного заводу, де триває ліквідація пожежі.

Варто зазначити, що це вже третій за дев'ять днів обстріл цього НПЗ. Після атаки у мережі почали писати про перебої в роботі навчальних закладів, часткову евакуацію та призупинення занять у школах.

Окрім цього, Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтопереробного заводу у російському Ярославлі. Цей об'єкт розташований більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. Також відомо, що це найбільше нафтопереробне підприємство Центрального федерального округу Росії.