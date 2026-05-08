Заначимо, що це вже третій подібний інцидент за останні дев'ять днів на одному з ключових нафтопереробних підприємств регіону. Йдеться про "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС). Кадри горіння об'єкта публікують у телеграм-каналі Exilenova+.

Дивіться також Напередодні параду – ще 1130 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 8 травня

Пермь знову вибухає: що відомо?

Зранку 8 травня з'явилися повідомлення про чергову атаку на Пермь. Там, імовірно, відбулося й подальше займання на території нафтопереробного заводу, де триває ліквідація пожежі.

У районі НПЗ у Пермі знову підіймається стовп чорного диму: дивіться фото Exilenova+

Місцева влада офіційно не називає конкретний об'єкт ураження, обмежуючись формулюванням про "атаку на одне з промислових підприємств".

Жителі ж Пермі намагаються заспокоїти своїх дітей на тлі повітряної тривоги в місті. Так, в мережі місцеві рекомендують "співати з ними пісні, наприклад, воєнних років".

Пермь під ударом: дивіться відео Exilenova+

З українського боку удар підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. "Пєрмь. НПЗ", – коротко написав він.

У Пермі знову атакували НПЗ: дивіться відео Exilenova+

Водночас у соцмережах повідомляють про перебої в роботі навчальних закладів, часткову евакуацію та призупинення занять у школах.

Важливо! "Лукойл-ПНОС" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що забезпечує значні обсяги виробництва пального, включно з бензином, дизельним паливом та авіаційним керосином.

Де розташований Пермський ПНОС, по якому прилітають БпЛА: дивіться на карті

Також надходять повідомлення про вибухи та роботу ППО в Грозному, у Чеченській Республіці. За попередніми даними, один безпілотник впав на території військової частини, ще один – поблизу будівлі регіонального управління ФСБ.

Варто нагадати, що буквально напередодні, 7 травня, українські безпілотники атакували "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Тоді Зеленський підтвердив ці удари та відзначив роботу українських військових, зазначивши, що дрони досягали не лише Пермі, а й інших віддалених російських регіонів, зокрема Челябінська.

Де ще були атаки на російські НПЗ?

8 травня Володимир Зеленський заявив, що українські сили уразили нафтопереробний завод "Славнафта-ЯНОС" у Ярославлі – один із найбільших у Росії. За його словами, цей об'єкт має важливе значення для російської економіки та фінансування війни, а подібні удари є частиною так званих "далекобійних санкцій" України.

Також повідомлялося, що після атаки дронів зупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області – Кіришський НПЗ. За даними, було пошкоджено кілька ключових установок первинної переробки нафти.

Загалом, у Росії майже щонічно фіксуються атаки дронів, які завдають шкоди промисловій інфраструктурі. Зокрема, раніше повідомлялося про ураження НПЗ у Туапсе, де виникли серйозні екологічні наслідки.

На тлі цього експерти відзначають, що обмеження західних санкцій щодо російської нафти частково компенсуються українськими ударами по енергетичній інфраструктурі Росії, які фактично розглядаються як альтернативний тиск на економіку агресора.

Зі свого боку речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що дронові атаки по країні-агресорці тільки продовжаться. Це, на його думку, призведе до більш вагомих результатів, зокрема, впливатиме на події на фронті.