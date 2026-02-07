Что известно о скандале?

Сейчас Укрпочта уже прокомментировала ситуацию в своей заметке в Instagram.

Друзья, мы искренне сожалеем, что фотосет наших партнеров вызвал у многих возмущение. Мы – о почте, а не о моде. Но как партнеры проекта, понимаем, что несем ответственность за контент, который появляется под брендом Укрпочты,

– пишут в социальной сети.

В заметке говорится, что часть команды помнит школьные годы 2000-х - с мини-юбками, джинсами-скинни и духом подросткового бунта. А замысел фотосессии апеллировал к этим воспоминаниям.

Однако в Укрпочте не учли, как это может выглядеть в действующем контексте. В частности в условиях чувствительности к теме сексуализации детей.

Мы искренне сожалеем, что возникла такая ассоциация,

– добавили в компании.

В Укрпочте также отметили, что предприятие:

не поддерживает и не толерантно относится ни к одной форме сексуализации несовершеннолетних;

не имеет целью популяризировать рискованное поведение.

Заметьте! В компании поблагодарили всех, кто обратил внимание на проблему. Также в Укрпочте пообещали пересмотреть подходы к партнерским проектам, чтобы в дальнейшем подобные ситуации были исключены.

О каком сообщении идет речь?

Сотрудничество Укрпочты и бренда украинской одежды Rikky Hype "захейтили" в сети. Соответствующие сообщения можно увидеть в Threads, где люди как раз публикуют удаленный пост.

Сообщение в Threads

Событие вызвало целое возмущение у украинцев, которые обвинили компанию в сексуализации детей. Вспомнили также и то, что в Украине хотели ввести браки с 14 лет. Кроме того, не обошлось и без упоминания Джеффри Эпштейна.

Комментарии даже оставили автор известно Telegram-канала "Лачен пишет" Игорь Ланченков и соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Скриншот из Threads

Скриншот из Threads

Что говорит директор Укрпочты?

Директор Укрпочты Игорь Смелянский разъяснил ситуацию подробно. Первым он отметил, что не видел, какие фотографии подготовила компания для совместного проекта.

Второе – Смелянский написал, что не видит в тех фото проблемы. Но если определенная часть общества ее видит, то компания берет паузу, чтобы принять окончательное решение.

Только что команда бренда выложила свои школьные фото и воспоминания, которые вдохновили их на этот проект, что еще раз убедило меня в том, что никто ничего "такого" не задумывал,

– добавил директор компании.

Он отметил, что если это "действительно не соответствует каким-то стандартам", то будет:

либо предложен новый образ;

или перенесено сотрудничество.

Я не приемлю лицемерия. Когда в соцсетях люди, которые не сдерживают себя в использовании ненормативной лексики, вдруг становятся прообразом целомудрия на уровне Матери Терезы (хотя и к ней уже есть вопросы), – это не забота о школьниках, а попытка проехаться на хайпе,

– заявил Игорь Смелянский.

Интересно! В частности он вспомнил клипы Бритни Спирс и отметил, что их точно никто не просматривает.

