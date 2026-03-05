Де будуть точки видачі посилок Укрпошти?

Цього року Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок, пише гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, у точках видачі будуть тільки посилки, тому – жодних черг і максимальна швидкість. При цьому жодних доплат за отримання посилки на точках видачі не передбачається.

Навіщо це бізнесам, які стануть партнерами Укрпошти? Додатковий потік наших найкращих у світі клієнтів і, як бонус, – оплата за видачу посилки від 6 до 14 гривень та можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку,

– каже Смілянський.

Що ще варто знати:

Укрпошта надасть партнерам програмне забезпечення, а також привезе й забере посилки, інвестиції чи франчайзингові внески не потрібні. Термінал для приймання оплати на початковому етапі не потрібен, посилки будуть передплаченими. Серед пріоритетних партнерів – супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця, де щодня бувають клієнти. Форма бізнесу – юридичні особи, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та ФОП 3 та 2 груп.

На старті проєкту запрошують до співпраці партнерів з обласних центрів України та міст: Біла Церква, Бровари, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Конотоп, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Мукачево, Нікополь, Олександрія, Павлоград, Слов’янськ, Умань.

