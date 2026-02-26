Що саме виставили на аукціон?

На торгах будуть об'єкти, які компанія більше не використовує в операційній діяльності, повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Це близько 3% усього портфеля нерухомості Укрпошти. Серед лотів – від невеликих приміщень в селах на Закарпатті до великих будівель у містах.

У кожного аукціону має бути своя "родзинка". Те, заради чого багато хто прийшов на аукціон. У нас це колишній сортувальний центр Укрпошти, побудований ще у 1920-х роках у самому центрі Львова біля залізничного вокзалу,

– розповів Смілянський.

Його площа становить 5,6 тисячі квадратних метрів. Стартова ціна – 56,9 мільйона гривень, зазначено на сайті Prozorro.

У компанії пояснюють, що розташування сортувального центру в історичній та пішохідній частині Львова втратило сенс. Натомість будівля може зацікавити інвесторів як готель, офісний центр або житловий проєкт.

Чому майно не передають громаді чи бізнесу?

Укрпошта наголошує, що ці активи входять до капіталу державного акціонерного товариства. За законом їх можна передати лише через продаж. Безоплатна передача або реалізація за заниженою вартістю суперечила б законодавству.

Кошти від аукціонів, згідно з рішенням акціонера – Міністерства розвитку громад та територій, – одразу спрямують на інвестиції в основні фонди. Таким чином, об'єкти, які не приносили користі, замінять новими авто, поштоматами та сортувальними лініями.

Який фінансовий результат очікують?

Компанія розраховує зекономити понад 3 мільйони гривень на утриманні та податках щодо цих об'єктів. Додатково прогнозують прибуток у десятках мільйонів гривень.

У Укрпошті на балансі будівля, типу "сарай" вартістю 10 мільйонів гривень, на утримання якої (охорона, податки і т.п.) йде 500 тис. гривень на рік. Ми її поставили на продаж, і продали за 12 мільйонів, і на ці кошти купили поштоматів, 80 штук,

– навів приклад Ігор Смілянський.

Аукціони проходитимуть без закритих домовленостей. Переможе учасник, який запропонує найвищу ціну.

Як у Львові здають в оренду пам'ятку архітекстури?