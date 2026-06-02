Як отримати компенсацію за пошкоджене житло?

Щоб отримати компенсацію, власник має перевірити, чи внесене житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пише Міністерство розвитку громад та територій.

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Потім необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через застосунок "Дія" або ЦНАП. Також потрібно відкрити спеціальний банківський рахунок для отримання коштів на ремонт.

Після цього заявник подає заявку на компенсацію через сервіс "єВідновлення" в "Дії", у ЦНАПі або через нотаріуса. Після перевірки документів комісія ухвалює рішення про надання компенсації. На розгляд заяви відведено до 30 днів. Якщо виникне потреба, заявника можуть попросити надати додаткові документи.

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Від початку повномасштабного вторгнення у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зафіксовано понад 340 000 об'єктів. Із них майже 300 000 – житлові будинки,

– зазначив Олексій Кулеба.

Якщо житло пошкоджене повторно?

Програма передбачає допомогу і в разі повторного пошкодження житла після ремонту, проведеного за кошти "єВідновлення". У такій ситуації власник може повторно звернутися по компенсацію.

Для цього потрібно подати нове інформаційне повідомлення про пошкодження та знову пройти процедуру розгляду. Після перевірки документів і обстеження житла комісія ухвалює рішення щодо нової компенсації.

Як отримати компенсацію за знищене житло?

Власникам повністю знищеного житла потрібно знайти саме цю опцію та подати інформаційне повідомлення. Також слід перевірити дані про право власності в державному реєстрі, за потреби оновити їх.

Після цього можна подати заяву на компенсацію через "Дію", ЦНАП або нотаріуса. Документи розглядає комісія, яка ухвалює рішення щодо надання компенсації.

Як працюють комісії?

Зараз у громадах по всій Україні працює близько тисячі комісій, які розглядають заяви за програмою "єВідновлення". Після подання заяви через "Дію" або ЦНАП інформація потрапляє до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Під час розгляду звернення комісія перевіряє документи, проводить обстеження житла, визначає розмір компенсації та ухвалює рішення про її надання.

Як визначається сума компенсації?

Розмір компенсації залежить від характеру пошкоджень і обсягу ремонтних робіт, необхідних для відновлення житла. Для цього комісія проводить обстеження об'єкта та фіксує масштаби руйнувань.

Після аналізу зібраної інформації комісія розраховує суму відшкодування за затвердженою методикою. На основі цього розрахунку ухвалюють остаточне рішення про суму компенсації, яку отримає власник житла.

Через які помилки українці втрачають право на компенсацію?

Якщо квартиру чи будинок повністю або частково відновили до приїзду комісії, вона може не підтвердити масштаби руйнувань. Компенсацію можуть заблокувати також через іпотеку або інше обтяження в державному реєстрі. Поки таке обмеження не знімуть, виплати можуть не погодити.

Окремі труднощі виникають через спадкування житлового сертифіката. Якщо власник помер після отримання документа, але не встиг використати кошти, спадкоємці можуть мати проблеми через повторну верифікацію в системі.