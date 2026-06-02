Как получить компенсацию за поврежденное жилье?

Чтобы получить компенсацию, владелец должен проверить, внесено ли жилье в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, пишет Министерство развития общин и территорий.

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Затем необходимо подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через приложение "Дія" или ЦНАП. Также нужно открыть специальный банковский счет для получения средств на ремонт.

После этого заявитель подает заявку на компенсацию через сервис "еВідновлення" в "Дії", в ЦНАПе или через нотариуса. После проверки документов комиссия принимает решение о предоставлении компенсации. На рассмотрение заявления отведено до 30 дней. Если возникнет необходимость, заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.

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С начала полномасштабного вторжения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано более 340 000 объектов. Из них почти 300 000 – жилые дома,

– отметил Алексей Кулеба.

Если жилье повреждено повторно?

Программа предусматривает помощь и в случае повторного повреждения жилья после ремонта, проведенного за счет "еВідновлення". В такой ситуации владелец может повторно обратиться за компенсацией.

Для этого нужно подать новое информационное сообщение о повреждении и снова пройти процедуру рассмотрения. После проверки документов и обследования жилья комиссия принимает решение о новой компенсации.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье?

Владельцам полностью уничтоженного жилья нужно найти именно эту опцию и подать информационное сообщение. Также следует проверить данные о праве собственности в государственном реестре, при необходимости обновить их.

После этого можно подать заявление на компенсацию через "Дію", ЦНАП или нотариуса. Документы рассматривает комиссия, которая принимает решение о предоставлении компенсации.

Как работают комиссии?

Сейчас в общинах по всей Украине работает около тысячи комиссий, которые рассматривают заявления по программе "еВідновлення". После подачи заявления через "Дію" или ЦНАП информация попадает в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

При рассмотрении обращения комиссия проверяет документы, проводит обследование жилья, определяет размер компенсации и принимает решение о ее предоставлении.

Как определяется сумма компенсации?

Размер компенсации зависит от характера повреждений и объема ремонтных работ, необходимых для восстановления жилья. Для этого комиссия проводит обследование объекта и фиксирует масштабы разрушений.

После анализа собранной информации комиссия рассчитывает сумму возмещения по утвержденной методике. На основе этого расчета принимают окончательное решение о сумме компенсации, которую получит владелец жилья.

Из-за каких ошибок украинцы теряют право на компенсацию?

Если квартиру или дом полностью или частично восстановили до приезда комиссии, она может не подтвердить масштабы разрушений. Компенсацию могут заблокировать также из-за ипотеки или другого обременения в государственном реестре. Пока такое ограничение не снимут, выплаты могут не согласовать.

Отдельные трудности возникают из-за наследования жилищного сертификата. Если владелец умер после получения документа, но не успел использовать средства, наследники могут иметь проблемы из-за повторной верификации в системе.