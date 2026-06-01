Почему жилищный ваучер нельзя использовать в "еОсели"?

В Укрфинжилье отметили, что использование жилищного ваучера для уплаты первого взноса по ипотеке или погашения уже действующего кредита в рамках программы "еОселя" пока невозможно.

Смотрите также Покупка, аренда и "еОселя": как изменился рынок недвижимости перед летом и где цены бьют рекорды

Постановление Кабинета Министров Украины от 22.09.25 года №1176 предусматривает, что жилье, приобретенное с использованием жилищного ваучера, не может быть отчуждено в течение пяти лет. В то же время механизм ипотеки предусматривает передачу недвижимости в залог банку и государственную регистрацию обременения такого имущества в соответствии с Законом Украины "Об ипотеке", Законом Украины "О нотариате" и Законом Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений",

– пишет Укрфинжилье.

В компании добавили, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства работает над законодательными изменениями для согласования действия двух государственных программ поддержки.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Каким сертификатом можно оплатить первый взнос по ипотеке "еОселя"?

Для уплаты первого взноса по программе "еОселя" можно использовать сертификат "еВідновлення". Именно этот механизм уже предусмотрен действующими правилами программы.

В то же время сертификат "еВідновлення" пока нельзя применять для погашения уже оформленного ипотечного кредита, поскольку это еще не предусмотрено законодательством.

Что сообщалось о "еОселе" ранее?

Месяц назад в Дії отмечали, что жилищный ваучер можно направить не только на частичное погашение кредита, но и на оплату первого взноса по программе "еОселя". Для этого заемщик должен был выбрать квартиру и согласовать с застройщиком или продавцом использования жилищного ваучера.

Также в конце 2025 года Кабинет Министров обновил правила участия в программе "еОселя". В частности, льготной ипотекой под 3% могут воспользоваться мобилизованные граждане. Для ветеранов, участников боевых действий, ВПО и других граждан Украины ставка составляет 7% годовых.