Рынок недвижимости Украины перед летним сезоном остается неравномерным. Спрос на покупку растет и наиболее активными остаются западные и часть центральных регионов. Все из-за того, что ситуация с безопасностью там относительно стабильная.

В частности, Львовщина лидирует по цене за квадратный метр в новостройках, которая выросла за последний год быстрее всего. Речь идет о показателе в более 1 500 долларов, что выше столицы. Если же говорить о вторичном рынке, то там стоимость быстрее всего росла в Тернопольской области.

Впрочем рынок все больше зависит не только от ситуации с безопасностью, но и от государственных программ поддержки. Сейчас "еОселя" продолжает стимулировать спрос прежде всего на первичное жилье.

24 Канал узнал, где в Украине быстрее всего подорожали квартиры и аренда перед летом 2026 года, почему спрос на дома и новостройки начал расти после зимы и за сколько украинцы могут купить жилье в разных регионах страны.

Какие тенденции фиксируют на рынке недвижимости Украины перед летним сезоном?

На запрос 24 Канала в ЛУН ответили, что по сравнению с началом года спрос на покупку квартир демонстрирует легкую восходящую тенденцию. В то же время спрос на покупку домов растет значительно быстрее – примерно на 15 пунктов, что свидетельствует о повышенном интересе к более автономному жилью.

А вот спрос на аренду квартир в Украине после зимнего периода несколько вырос, но пока остается ровным – высокий сезон еще не начался.

В то же время если говорить о строительной активности в Украине, то как заявила в комментарии для 24 Канала руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхина, она является неравномерной.

Людмила Кирюхина руководитель ЛУН Статистика Лидером является Львовская область: в 2025 году здесь стартовали продажи в 67 жилых комплексах, а в 2026 году – уже 22 за первые месяцы. Киев и Киевская область формируют второй по масштабу рынок.

То есть в восточных и южных регионах активность значительно ниже – во многих областях новые проекты или не запускаются, или появляются единично.

В целом восстановление и новые проекты формируют основу для восстановления рынка, но темпы этого процесса напрямую зависят от ситуации с безопасностью в регионах.

В то же время в комментарии для 24 Канала Виталий Побережский, руководитель по развитию продуктов DIM.RIA, добавляет, что спрос на новостройки в мае 2026 года по сравнению с началом года демонстрирует активный рост в большинстве регионов Украины.

В частности, наибольшую динамику зафиксировано в Черкасской (+ 52%), Хмельницкой (+49%), Днепропетровской (+ 48%) и Киевской (+ 44%) областях.

Виталий Побережский руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Покупатели все чаще возвращаются к отложенным решениям о покупке жилья, а рынок – к более активной фазе после сдержанного начала года. В то же время спад интереса к новостройкам мы фиксируем в Сумской (-8%) и Запорожской (-2%) областях, которые длительное время находятся под влиянием активных боевых действий.

Что касается вторичного рынка, то спрос здесь меняется менее равномерно, чем в сегменте новостроек. Наибольший рост интереса по сравнению с зимой 2026 года зафиксирован в Днепропетровской (+22%), Киевской (+19%), Хмельницкой (+16%) областях и Киеве (+15%).

В целом вторичный рынок традиционно быстрее реагирует на изменения настроений покупателей, ведь готовое жилье остается более прогнозируемым вариантом для тех, кто хочет заселиться сразу и минимизировать риски, – добавляет Виталий Побережский.

Интересно, что сегмент аренды остается наиболее чувствительным к внешним факторам – сезонности, ситуации с безопасностью, обстрелам, блэкаутам и внутренней миграции населения.

В мае по сравнению с началом года наибольший рост спроса на аренду наблюдается во Львовской (+58%), Закарпатской (+45%) и Ивано-Франковской (+39%) областях.

Заметно падение интереса к аренде зафиксировано в Запорожской (-31%), Черниговской (-26%) и Херсонской (-26%) областях, что прежде всего связано с факторами безопасности и нестабильной ситуацией в регионах.

Подорожала ли недвижимость?

По данным ЛУН Статистики, на первичном рынке рост цен сосредоточен преимущественно на Западе и в Центре Украины.

Быстрее всего дорожает жилье в Хмельницком (+24% за год), Житомире (+21%), Тернополе (+20%), Ивано-Франковске и Львове (по +19%). Киев демонстрирует более сдержанную динамику – около +6% в гривне при относительно стабильной долларовой цене.

На Юге Одесса показывает рост на уровне +11%, тогда как Николаев – только +3%. А восточные регионы отстают: Харьков – +4%, Сумы практически без изменений, а Запорожье является единственным городом с падением цен (-6%).

Таким образом, в DIM.RIA подсчитали, что быстрее всего за год цены на квадратный метр в новостройках выросли в таких регионах:

Львовская область – до 1 532 долларов за метр квадратный (+37% за год),

Ивано-Франковская область – до 1 085 долларов (+25% за год),

Тернопольская область – 837 долларов (+22% за год),

Житомирская область – 954 долларов (+19% за год),

Винницкая область – до 1 041 доллара (+14% за год),

Хмельницкая область – до 815 долларов (+14% за год).

Отдельно стоит обратить внимание, что Львовщина уже существенно опережает большинство регионов по уровню цен и фактически приближается к киевским показателям. Это демонстрирует, что рынок новостроек во Львове все больше переходит в категорию дорогого жилья с высокой конкуренцией за качественные объекты,

– добавляет господин Виталий.

Кстати, в список регионов, где цены за год изменились лишь в пределах нескольких процентов, входят: Киев – 1 425 долларов за метр квадратный (+1% за год), Закарпатская область – 1 171 доллара за метр квадратный (-1% за год), Днепропетровская – 1 125 долларов за метр квадратный (+1% за год).

Зато на вторичном рынке географический разрыв еще заметнее, говорят в ЛУН.

Запад и центр остаются лидерами: в Тернополе цены выросли во всех сегментах – однокомнатные +44%, двухкомнатные +28%, трехкомнатные +31%.

Винница и Одесса также демонстрируют рост, а неожиданно сильную динамику показывают Сумы.

В то же время Днепр остается стабильным, а Запорожье – единственным городом с падением.

А самыми дорогими на вторичном рынке остаются Киев, Львов и Ужгород.

DIM.RIA указывает на то, что в сегменте однокомнатных квартир в топ 3 областей, где больше всего выросли цены на недвижимость на вторичном рынке в течение года, входят: Ивано-Франковская – 72 000 долларов (+35% за год) Тернопольская – 52 500 долларов (+28% за год), а также Днепропетровская – 38 000 долларов (+27% за год).

Однокомнатные квартиры традиционно остаются наиболее активным сегментом вторичного рынка, поэтому быстрее всего реагируют на изменения спроса. Ведь это наиболее доступный формат жилья как для собственного проживания, так и для инвестиций или аренды,

– добавляет господин Виталий.

Относительно сегмента двухкомнатных квартир, то первые в списке области, где цена выросла больше всего, это снова Тернопольская – 76 000 долларов (+33% за год), Черкасская – 70 000 долларов (+27% за год) и Ивано-Франковская – 83 000 долларов (+21% за год).

Похожая ситуация складывается вокруг сегмента трехкомнатных квартир, где снова больше всего стоимость выросла в Тернопольской области – 82 000 долларов (+ 30% за год), затем в Кировоградской – 62 500 долларов (+ 28% за год), в Ивано-Франковской – 91 000 долларов.

В целом вторичный рынок в 2026 году демонстрирует несколько параллельных тенденций. Активно дорожает жилье в западных и отдельных центральных областях, где сохраняется высокий спрос и относительно стабильная ситуация с безопасностью,

– обобщает Виталий Побережский.

Кроме того, заметно, что во многих регионах наибольшую динамику подорожания демонстрируют именно одно- и двухкомнатные квартиры как наиболее ликвидный и доступный формат жилья.

Какова ситуация на рынке аренды?

Рынок аренды жилья в 2026 году остается одним из самых динамичных сегментов недвижимости. Цены существенно отличаются в зависимости от региона, ситуации с безопасностью и типа жилья, а сама динамика часто значительно резче, чем на рынке купли-продажи, говорят в DIM.RIA.

Сегмент однокомнатных квартир

Топ областей, где больше всего выросли цены за год: Харьковская – 6 500 гривен (+63% за год), Тернопольская – 14 000 гривен (+33% за год), Николаевская – 5 500 гривен (+30% за год), Черновицкая – 13 000 гривен (+26% за год), Днепропетровская – 15 000 гривен (+25% за год) и Винницкая – 15 000 гривен (+25% за год).

Сегмент двухкомнатных квартир

Наибольшее подорожание в таких областях: Харьковская – 13 000 гривен (+136% за год), Запорожская – 16 000 гривен (+88% за год), Закарпатская – 31 000 гривен (+47% за год), Ивано-Франковская – 22 000 гривен (+31% за год).

Такой резкий рост цен в прифронтовых регионах во многом объясняется тем, что в прошлом году рынок аренды там был достаточно слабым: спрос был низким, часть людей уехала, а владельцы часто вынуждены были снижать цены. Поэтому сейчас даже частичное восстановление спроса дает заметный скачок в процентах,

– говорит господин Виталий.

Сегмент трехкомнатных квартир

Цены выросли за последний год больше всего в Харьковской области – 14 500 гривен (+81% за год), затем Черкасская область – 25 000 гривен (+67% за год), а еще Полтавская – 18 000 гривен (+50% за год) и Закарпатская – 31 000 гривен (+47% за год). Зато в Киевской области (без Киева) также существенный рост – 26 000 гривен (+ 44% за год).

В целом рынок аренды в 2026 году остается очень чувствительным к изменениям ситуации с безопасностью, внутренней миграции населения и сезонным факторам. Активно дорожает жилье в регионах, где или восстанавливается спрос после проседания прошлых периодов, или сохраняется стабильный дефицит качественного предложения, резюмируют в DIM.RIA.

Как программа "еОселя" влияет на рынок недвижимости?

В целом программа "еОселя" остается важным фактором для сегмента первичного жилья из-за ограничений в условиях программы – максимальный возраст дома, добавляют в ЛУН.

Данные указывают на то, что пик интереса к "еОселя" был в конце лета – в начале осени 2025 из-за сезонности, но и сейчас тренд все еще демонстрирует рост и стабильный спрос к льготным государственным ипотекам.

В то же время заместитель председателя правления ЧАО "Укрфинжилье" Ярослава Авраменко рассказала для 24 Канала, что в декабре 2025 года было ощутимое повышение спроса из-за введения изменений в программу.

Поэтому было 12 728 заявок в Действии и 904 готовые соглашения – наибольшее количество за последние 12 месяцев. В январе имели рекордное (за последние 12 месяцев) количество заявок – 14 684.

Ярослава Авраменко заместитель председателя правления ЧАО "Укрфинжилье" Сейчас наблюдаем стабильный спрос на жилье по программе "еОселя" – показатели вернулись к уровню, что был до изменений.

Справочно об изменениях: с 10 января 2026 года к льготным категориям, имеющим право на ставку 3%, добавились мобилизованные военнослужащие и силовики. А с 10 февраля 2026 года вступили в силу новые ограничения по площади жилья, которое можно приобрести по программе "еОселя".

Отныне для квартиры нормативная площадь составляет 52,5 метра квадратных на семью из одного или двух человек (ранее – для одного человека) и дополнительные 21 метр квадратный на каждого следующего члена семьи. Максимальная площадь сейчас – 115,5 метра квадратных независимо от количества членов семьи (ранее – без максимального ограничения).

Для дома нормативная площадь составляет 62,5 метра квадратных на семью из одного или двух человек (ранее – для одного человека) + 21 метр квадратный на каждого следующего члена семьи. А максимальная площадь – 125,5 метра квадратного независимо от количества членов семьи (ранее – без максимального ограничения).

В то же время среди обращений граждан, которые недовольны последними изменениями в программе, является то, что сейчас стало сложнее найти жилье в столице, которое бы не превышало предельную стоимость, или из-за невозможности взять большую квадратуру, чем разрешена по программе.

Какое жилье украинцы чаще всего покупают через "еОселю"?

За весь период работы программы 55% жилья было приобретено на вторичном рынке. 45% – жилье первой продажи, из них 13% – на этапе строительства, свидетельствуют данные Укрфинжилье.

С начала года 36% жилья было приобретено на вторичном рынке, 64% – жилье первой продажи, из них 29% – на этапе строительства.

С 1 марта 2026-го года, до середины мая 35% жилья было приобретено на вторичном рынке, 65% – доля приобретения жилья на первичном рынке, из них 32% – на этапе строительства.

То есть видим стабильное повышение спроса на жилье на этапе строительства. Также банки регулярно аккредитовывают новые объекты, поэтому у людей появляется больший выбор жилья на этапе строительства,

– говорит Ярослава Авраменко.

Интересно, что спрос на программу лидирует в Киеве и Киевской области – за все время действия программы это 21,9% и 28,5% соответственно. Далее следуют Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.

Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA добавляет, что до 4% пользователей, которые пользуются маркетплейсом, просматривают предложения жилья под программу "еОселя".

Это свидетельствует о том, что программа остается заметным инструментом на рынке и помогает отдельным категориям украинцев приобрести собственное жилье. Несмотря на это не думаю, что "еОселя" является ключевым драйвером всего рынка недвижимости,

– говорит он.

Большинство покупателей все же ориентируется прежде всего на бюджет, локацию, готовность жилья и факторы безопасности, а не только на возможность приобретения через государственную ипотеку.