Кто может использовать жилищный ваучер для "еОсели"?

У Дії объяснили, что жилищный ваучер можно направить не только на частичное погашение кредита, но и на оплату первого взноса по программе "еОселя".

Смотрите также Деньги уже забронированы, но их легко потерять: как ВПЛ купить жилье по ваучеру

Такой возможностью могут воспользоваться ветераны и внутренне перемещенные лица, которые имеют право на государственную компенсацию. Специалисты уточнили, что отдельных запретов для такой схемы нет.

Нужно обратиться в банк или застройщика, где собираетесь взять ипотеку, и сообщить, что вы хотите погасить первый платеж с помощью жилищного ваучера,

– пишут сотрудники Дії в соцсетях.

Сумма компенсации может достигать до 2 миллионов гривен. Средства не выдают наличными, а сразу направляют на покупку жилья или погашение ипотеки.

Как происходит оплата первого взноса?

Сначала заемщик должен выбрать квартиру и согласовать с застройщиком или продавцом использование жилищного ваучера. Далее нужно обратиться в банк и сообщить о желании оплатить первый взнос государственной компенсацией.

После согласования ипотеки с банком/застройщиком вам нужно обратиться к нотариусу для оформления сделки,

– отмечают в Дії.

Затем документы оформляет нотариус. После удостоверения договора и внесения данных в реестр деньги должны поступить на ипотечный счет в течение пяти рабочих дней.

Эксперты также предупреждают, что даже с ваучером оформление "еОсели" часто обходится дороже, чем ожидают заемщики. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отметила в эфире День.LIVE, что реальный первый взнос во многих случаях достигает около 30%, хотя официально банки говорят о 10 – 15%.

По ее словам, на конечную сумму влияют оценка жилья банком, сопутствующие расходы при оформлении и дополнительные платежи. Поэтому даже государственная компенсация не всегда покрывает все стартовые расходы на покупку квартиры.

На что еще можно потратить жилищный ваучер?

Жилищный ваучер можно использовать не только для первого взноса по "еОсели". Средства также позволяют направить на покупку квартиры, частного дома или инвестирования в жилье на этапе строительства.

Кроме этого, ваучер можно использовать для погашения уже оформленного ипотечного кредита. Чтобы воспользоваться компенсацией, владельцу сертификата нужно забронировать средства через приложение "Дія" и дождаться подтверждения резерва.