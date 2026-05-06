Хто може використати житловий ваучер для "єОселі"?

У Дії пояснили, що житловий ваучер можна спрямувати не лише на часткове погашення кредиту, а й на оплату першого внеску за програмою "єОселя".

Дивіться також Гроші вже заброньовані, але їх легко втратити: як ВПО купити житло за ваучером

Такою можливістю можуть скористатися ветерани та внутрішньо переміщені особи, які мають право на державну компенсацію. Фахівці уточнили, що окремих заборон для такої схеми немає.

Потрібно звернутись до банку або забудовника, де збираєтесь взяти іпотеку, та повідомити, що ви хочете погасити перший платіж за допомогою житлового ваучера,

– пишуть співробітники Дії у соцмережах.

Сума компенсації може сягати до 2 мільйонів гривень. Кошти не видають готівкою, а одразу спрямовують на купівлю житла або погашення іпотеки.

Як відбувається оплата першого внеску?

Спочатку позичальник має обрати квартиру та погодити із забудовником або продавцем використання житлового ваучера. Далі потрібно звернутися до банку та повідомити про бажання оплатити перший внесок державною компенсацією.

Після погодження іпотеки з банком/забудовником вам потрібно звернутись до нотаріуса для оформлення угоди,

– зазначають у Дії.

Потім документи оформлює нотаріус. Після посвідчення договору та внесення даних до реєстру гроші мають надійти на іпотечний рахунок упродовж п’яти робочих днів.

Експерти також попереджають, що навіть із ваучером оформлення "єОселі" часто обходиться дорожче, ніж очікують позичальники. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначила в ефірі День.LIVE, що реальний перший внесок у багатьох випадках сягає близько 30%, хоча офіційно банки говорять про 10 – 15%.

За її словами, на кінцеву суму впливають оцінка житла банком, супутні витрати під час оформлення та додаткові платежі. Через це навіть державна компенсація не завжди покриває всі стартові витрати на купівлю квартири.

На що ще можна витратити житловий ваучер?

Житловий ваучер можна використати не лише для першого внеску за "єОселею". Кошти також дозволяють спрямувати на купівлю квартири, приватного будинку чи інвестування в житло на етапі будівництва.

Крім цього, ваучер можна використати для погашення вже оформленого іпотечного кредиту. Щоб скористатися компенсацією, власнику сертифіката потрібно забронювати кошти через застосунок "Дія" та дочекатися підтвердження резерву.