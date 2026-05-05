Що потрібно зробити після підтвердження бронювання коштів?

Після підтвердження бронювання заявник обирає квартиру або будинок, який планує придбати за кошти ваучера, пише Міністерство розвитку громад та територій.

Важливо, щоб об'єкт відповідав вимогам використання житлового ваучера, адже це перевірятимуть перед укладенням угоди.

Далі потрібно звернутися до нотаріуса, який супроводжує оформлення купівлі-продажу. Він перевіряє документи на житло, право власності продавця та відсутність обтяжень. Окремо нотаріус перевіряє відповідність об'єкта умовам використання ваучера.

Якщо кошти використовують як перший внесок або для погашення іпотеки, заявник звертається до банку. Фінустанова погоджує участь у програмі та перевіряє можливість провести таку операцію.

Після погоджень сторони підписують договір купівлі-продажу. Нотаріус реєструє його та вносить дані до державних реєстрів, де фіксується право власності на житло.

Як відбувається перерахування коштів за житло?

Після укладення договору покупець не отримує кошти на руки. Держава перераховує їх через Укрпошту безпосередньо продавцю житла або банку, якщо оформлюють кредит.

Для цього нотаріус формує запит і передає документи для перевірки. Після підтвердження кошти одразу спрямовують на оплату житла або кредиту.

Такий механізм не дозволяє використати гроші на інші потреби. Вони надходять одразу отримувачу оплати, тому витратити їх інакше неможливо. Після завершення процедури житло оформлюють у власність.

Як використати житловий ваучер / Інфографіка Мінрозвитку

Які строки потрібно врахувати, щоб не втратити кошти?

Після підтвердження бронювання заявник має обмежений час для завершення угоди. На підписання договору в українців є 60 днів, і цей строк не продовжують.

Якщо за цей період не укласти договір, бронювання коштів скасовують. У такому разі фінансування повертають до програми й можуть спрямувати іншим учасникам.

Водночас житловий ваучер залишається чинним. Заявник може повторно подати заявку на бронювання коштів і знову пройти процедуру.

Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми. Це інструмент, який дає людям можливість повернутися до нормального життя та отримати власне житло,

– наголошує Олексій Кулеба у соцмережах.

До слова, цьогоріч на програму виділили 6,6 мільярда гривень, і цього вистачить, щоб забезпечити житлом близько 3 300 родин. Черга на фінансування формується автоматично за датою і часом подання заявки. Це впливає на швидкість отримання коштів і можливість скористатися програмою.

На що можна витратити житловий ваучер?

Житловий ваучер можна використати для придбання квартири або будинку на первинному чи вторинному ринку. Кошти не видають на руки – їх резервують під конкретну угоду і перераховують продавцю або банку.

Гроші дозволяють інвестувати в будівництво або внести перший внесок за іпотекою. Також їх можна спрямувати на часткове чи повне погашення житлового кредиту, зокрема в межах програми "єОселя".