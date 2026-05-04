Що передбачає житловий ваучер?

Житловий ваучер надають як фіксовану допомогу для окремих категорій людей, які втратили житло або були змушені його залишити через війну, пише Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Його можуть отримати внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, а також люди з інвалідністю внаслідок війни.

Сума компенсації визначена наперед – на одну особу можна отримати до 2 мільйонів гривень. Вона не змінюється залежно від того, яким було житло до руйнування або скільки воно коштувало на ринку.

Подати заявку можна через Дію – після перевірки даних формується електронний сертифікат із визначеною сумою допомоги. Гроші при цьому не видають на руки, їх резервують під конкретну угоду та спрямовують безпосередньо продавцю житла або банку після укладення договору.

Черга формується автоматично – за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі,

– наголошує Олексій Кулеба.

Кому і як надають сертифікат "єВідновлення"?

Сертифікат "єВідновлення" працює за іншим принципом і прив'язаний до конкретного об'єкта нерухомості. Його надають власникам або співвласникам житла, яке було знищене або пошкоджене після 24 лютого 2022 року.

Розмір компенсації у цьому випадку визначають індивідуально після оцінки, враховуючи площу житла, його стан та інші характеристики.

Ключова умова – підтвердити факт руйнування. Спеціальна комісія має встановити, що об'єкт не підлягає відновленню, для цього проводять обстеження або використовують супутникові дані.

До слова, через це частина українців не отримує компенсації за програмою "єВідновлення" у визначені строки. Олена Шуляк пояснила, що без обстежень і відповідних рішень кошти не перераховують. Тому виникають затримки навіть тоді, коли люди вже подали всі необхідні документи.

Наявність іншого житла не обмежує право на отримання сертифіката. Людина може подати заявку навіть тоді, коли вже має іншу нерухомість.

У чому головна різниця між програмами?

Обидва інструменти мають різну логіку і підходять для різних ситуацій. Тобто:

ваучер має фіксовану суму, а сертифікат передбачає індивідуальний розрахунок;

ваучер не враховує ринкову вартість житла, тоді як сертифікат напряму залежить від оцінки об'єкта;

наявність іншої нерухомості блокує отримання ваучера, але не впливає на право на сертифікат.

Водночас для обох програм діє перевірка заявників. Також враховують обмеження, пов'язані із санкціями або іншими юридичними підставами, які можуть вплинути на рішення про надання компенсації.

Яку нову житлову політику уряд готує для ВПО?

Понад 20 організацій долучилися до обговорення житлових рішень для внутрішньо переміщених осіб. Уряд намагається вибудувати єдину систему, яка поєднає допомогу громад та міжнародних партнерів.

Учасники говорили про різні формати житла для переселенців. Зокрема, йшлося як про тимчасове розміщення, так і про довгострокові варіанти проживання.