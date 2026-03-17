За що оштрафували Укрпошту?
Деталі регулятор повідомив на офіційному сайті. Виявилося, що національний поштовий оператор порушив вимоги законодавства.
Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури ухвалив 16 березня – за результатами безвиїзного нагляду.
Штраф наклали через неподання Укрпоштою до Нацбанку даних, що запитувалися відповідно до вимог у встановлені строки.
Зазначена установа (АТ "Укрпошта" – 24 Канал) зобов'язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення,
– йдеться в повідомленні регулятора.
Що відомо про інші скандали з Укрпоштою?
Нагадаємо, коробки для Укрпошти постачає Трипільський пакувальний комбінат, власника якого підозрюють у зв'язках з Росією. Геннадій Мінін нібито має громадянство країни-агресорки, а також міг перереєструвати за її законодавством деякі підприємства після окупації українських територій.
Окрім того, у черговий скандал через коментарі в соцмережах нещодавно потрапив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він назвав "хворими на голову" людей, які погоджуються працювати за мінімалку. Опісля користувачі звернули увагу на те, що багато вакансій листонош від поштового оператора не передбачають зарплатню, вищу за 8 – 10 тисяч гривень.