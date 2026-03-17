За що оштрафували Укрпошту?

Деталі регулятор повідомив на офіційному сайті. Виявилося, що національний поштовий оператор порушив вимоги законодавства.

Дивіться також "У держбюджеті немає ні копійки Укрпошті": скільки компанія заплатила податків і де бере гроші

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури ухвалив 16 березня – за результатами безвиїзного нагляду.

Штраф наклали через неподання Укрпоштою до Нацбанку даних, що запитувалися відповідно до вимог у встановлені строки.

Зазначена установа (АТ "Укрпошта" – 24 Канал) зобов'язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення,

– йдеться в повідомленні регулятора.

Що відомо про інші скандали з Укрпоштою?