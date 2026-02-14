Які нововведення запроваджує Укрпошта?

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що готується низка змін, зокрема серед головних є послуга оплати посилки та її керування, яка з'явиться в додатку "Укрпошти" до кінця лютого.

Наразі клієнти національного оператора поштового зв'язку не можуть керувати посилками, додав Смілянський.

Буде точно, як в "Нової пошти",

– підсумував пан Ігор.

Також очікується, що до кінця літа у кожного листоноші буде міні комп'ютер "3 в 1" – POS-термінал. Це дозволить клієнтам розраховуватися картою, а самі термінали працюватимуть до 8 годин без світла.

Попри це, кожен з них буде укомплектований ще й павербанком. Як відомо, міні комп'ютери вже придбані, але ще досі доопрацьовується софт.

Зауважте! Таке нововведення дозволить відділенням працювати в блекаут без витрат на дороге пальне, яке використовують для генераторів. Річ у тім, що лише робота генератора в селі обходиться в 15 тисяч гривень на місяць.

Яку послугу Укрпошта зробила безкоштовною?

На сайті національного оператора поштового зв'язку повідомили, що усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертатимуться до відправника безкоштовно.

Нагадуємо, що раніше зворотна логістика коштувала в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення.

Запровадити нові умови вдалося завдяки узгодженій роботі з міжнародними партнерами в межах Всесвітній поштовий союз, членом якого є Укрпошта. Це дозволило переглянути підхід до зворотної логістики на міжнародному рівні та впровадити більш клієнтоорієнтовану модель для українських відправників,

– зазначають в Укрпошті.

Відомо, що Укрпошта як член Всесвітнього поштового союзу доставляє відправлення у понад 230 країн світу. Натомість партнерська мережа національних поштових операторів охоплює понад 660 тисяч відділень.

