Какие нововведения вводит Укрпочта?
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина рассказал, что готовится ряд изменений, в частности среди главных есть услуга оплаты посылки и ее управления, которая появится в приложении "Укрпочты" до конца февраля.
Читайте также Масштабный сбой в Glovo: когда украинцам вернут чаевые на тысячи гривен
Сейчас клиенты национального оператора почтовой связи не могут управлять посылками, добавил Смелянский.
Будет точно, как у "Новой почты",
– подытожил господин Игорь.
Также ожидается, что до конца лета у каждого почтальона будет мини компьютер "3 в 1" – POS-терминал. Это позволит клиентам рассчитываться картой, а сами терминалы будут работать до 8 часов без света.
Несмотря на это, каждый из них будет укомплектован еще и павербанком. Как известно, мини компьютеры уже приобретены, но еще до сих пор дорабатывается софт.
Заметьте! Такое нововведение позволит отделениям работать в блэкаут без затрат на дорогое топливо, которое используют для генераторов. Дело в том, что только работа генератора в селе обходится в 15 тысяч гривен в месяц.
Какую услугу Укрпочта сделала бесплатной?
На сайте национального оператора почтовой связи сообщили, что все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, будут возвращаться к отправителю бесплатно.
Напоминаем, что ранее обратная логистика стоила в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения.
Ввести новые условия удалось благодаря согласованной работе с международными партнерами в рамках Всемирный почтовый союз, членом которого является Укрпочта. Это позволило пересмотреть подход к обратной логистики на международном уровне и внедрить более клиентоориентированную модель для украинских отправителей,
– отмечают в Укрпочте.
Известно, что Укрпочта как член Всемирного почтового союза доставляет отправления в более 230 стран мира. Зато партнерская сеть национальных почтовых операторов охватывает более 660 тысяч отделений.
В какой скандал попала Укрпочта недавно?
Из-за новой коллаборации Укрпочты с брендом украинской одежды, компанию обвинили в сексуализации детей. Почтовый оператор отреагировал на ситуацию, заявив, что сожалеют о фотосете, который вызвал возмущение. Кроме того, в компании добавили, что пересмотрят подходы к партнерским проектам, чтобы в дальнейшем подобные ситуации не случались.
Гендиректор Игорь Смелянский сообщил, что сотрудничество с брендом одежды Rikky Hype прекращено, а также он признал, что публикация была ошибочной.
Интересно, что не так давно Смелянский также оказался в центре скандала из-за неудачного ответа одной из комментаторов.