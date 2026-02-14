Какие нововведения вводит Укрпочта?

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина рассказал, что готовится ряд изменений, в частности среди главных есть услуга оплаты посылки и ее управления, которая появится в приложении "Укрпочты" до конца февраля.

Читайте также Масштабный сбой в Glovo: когда украинцам вернут чаевые на тысячи гривен

Сейчас клиенты национального оператора почтовой связи не могут управлять посылками, добавил Смелянский.

Будет точно, как у "Новой почты",

– подытожил господин Игорь.

Также ожидается, что до конца лета у каждого почтальона будет мини компьютер "3 в 1" – POS-терминал. Это позволит клиентам рассчитываться картой, а сами терминалы будут работать до 8 часов без света.

Несмотря на это, каждый из них будет укомплектован еще и павербанком. Как известно, мини компьютеры уже приобретены, но еще до сих пор дорабатывается софт.

Заметьте! Такое нововведение позволит отделениям работать в блэкаут без затрат на дорогое топливо, которое используют для генераторов. Дело в том, что только работа генератора в селе обходится в 15 тысяч гривен в месяц.

Какую услугу Укрпочта сделала бесплатной?

На сайте национального оператора почтовой связи сообщили, что все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, будут возвращаться к отправителю бесплатно.

Напоминаем, что ранее обратная логистика стоила в среднем 30 – 100 долларов, в зависимости от веса и страны назначения.

Ввести новые условия удалось благодаря согласованной работе с международными партнерами в рамках Всемирный почтовый союз, членом которого является Укрпочта. Это позволило пересмотреть подход к обратной логистики на международном уровне и внедрить более клиентоориентированную модель для украинских отправителей,

– отмечают в Укрпочте.

Известно, что Укрпочта как член Всемирного почтового союза доставляет отправления в более 230 стран мира. Зато партнерская сеть национальных почтовых операторов охватывает более 660 тысяч отделений.

В какой скандал попала Укрпочта недавно?