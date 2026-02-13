Когда пользователям Glovo вернут деньги и сколько?

Сервис Glovo уже начал возврат средств 346 пользователям, у которых из-за технического сбоя ошибочно списались средства, пишет Delo.ua.

Смотрите также "Подготовка" к проверке налоговой: владелец сети "Близенько" ликвидирует компанию

Пользователям вернут не только чаевые, но и полную стоимость заказов. Возврат средств на карты уже начался, однако сроки зачисления зависят от банков клиентов.

Мы сами идентифицировали всех 346 пользователей, которых коснулась эта проблема. И возвращаем не только сумму ошибочно списанных онлайн-чаевых, но и полную стоимость заказов. Это способ компенсировать дискомфорт, через который прошли наши пользователи,

– отметили в компании.

К слову, причиной списаний стал глобальный технический сбой, который задел несколько стран.

Что известно об инциденте со списанием средств в Glovo?

В социальных сетях, в частности в Threads, люди писали, что оставляли курьерам 50 – 100 гривен на чай после доставки. Однако с карточек списывались огромные суммы – от 5 до 11 тысяч гривен.

Пользователи писали, что в большинстве случаев техподдержка не отвечала, а банки – отказывались отменять операции. Также в сети сообщали, что некоторым якобы возвращали только 1 000 гривен, а остальную сумму якобы предлагали зачислить на бонусный счет.

Кроме того, сообщалось, что деньги могут быть возвращены в течение 2 недель.

Жалобы пользователей / Фото из социальных сетей

Кстати, многие также писали, что их спасло от проблемы то, что не было нужной суммы на карте или же они не получили заказ.

Новости украинского бизнеса