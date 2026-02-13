Какой бизнес выписал премии Гераскевичу?

По меньшей мере 5 компаний сообщили о премии для украинского скелетониста, пишет "УП".

Monobank решил поддержать Владислава не только словесно, но и финансово. Гераскевичу выделили премию в виде 1 миллиона гривен.

Основатель и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов выписал украинскому скелетонисту чек на более чем 1 миллион гривен в криптовалюте (500 WBT).

Киевстар ТВ, телеканал "1+1 Украина", и OBRIO передали спортсмену по 500 тысяч гривен.

За что Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр?

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича отстранили от участия в Олимпийских играх. Причиной стало использование спортсменом "шлема памяти".

Решение о дисквалификации украинского скелетониста приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) из-за того, что шлем, который Гераскевич намеревался одеть на соревнованиях, не соответствовал правилам.

После официального сообщения от МОК о дисквалификации Владислав рассказал, что был готов к такому решению. На своей странице в инстаграме Гераскевич написал, что "это цена нашей свободы".

Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал в то, во что я верю,

– сообщил Гераскевич.

Что известно о "шлеме памяти"?