Коли користувачам Glovo повернуть гроші і скільки?

Сервіс Glovo уже розпочав повернення коштів 346 користувачам, у яких через технічний збій помилково списалися кошти, пише Delo.ua.

Користувачам повернуть не лише чайові, а й повну вартість замовлень. Повернення коштів на картки уже розпочалося, проте терміни зарахування залежать від банків клієнтів.

Ми самі ідентифікували всіх 346 користувачів, яких торкнулася ця проблема. І повертаємо не лише суму помилково списаних онлайн-чайових, а й повну вартість замовлень. Це спосіб компенсувати дискомфорт, через який пройшли наші користувачі,

– зазначили в компанії.

До слова, причиною списань став глобальний технічний збій, який зачепив кілька країн.

Що відомо про інцидент зі списанням коштів у Glovo?

У соціальних мережах, зокрема у Threads, люди писали, що залишали кур'єрам 50 – 100 гривень на чай після доставки. Однак з карток списувалися величезні суми – від 5 до 11 тисяч гривень.

Користувачі писали, що у більшості випадків техпідтримка не відповідала, а банки – відмовлялися скасовувати операції. Також у мережі повідомляли, що декому нібито повертали лише 1 000 гривень, а решту суми буцімто пропонували зарахувати на бонусний рахунок.

Окрім того, повідомлялося, що гроші можуть бути повернути впродовж 2 тижнів.

Скарги користувачів / Фото із соціальних мереж

До речі, багато хто також писав, що їх врятувало від проблеми те, що не було потрібної суми на картці або ж вони не отримали замовлення.

Новини українського бізнесу