Хто відкрив найбільше закладів 2025?
MULTI COOK очолив рейтинг із результатом 150 нових локацій в Україні. Також компанія повідомила про 40 відкриттів за кордоном, пише Poster.
Дивіться також "Термінал у телефоні": чому цей спосіб популярний в Україні і які штрафи за роботу без РРО
Виробник напівфабрикатів "Галя Балувана" зберегла друге місце, відкривши 129 нових локацій у 2025 році. Для порівняння, у 2024 році мережа відкрила 70 точок. Наступні місця зайняли:
- "Файні Льоди" – 3 місце, 81 заклад;
- Gabar – 4 місце, 55 закладів;
- "Сімейна пекарня" – 5 місце, 55 закладів;
- Pizza Day – 6 місце, 54 заклади.
Хто відкрив найбільше закладів / інфографіка Poster
Хто відкрив менше точок?
- Lviv Croissants посів 8-ме місце в українському рейтингу з результатом 15 нових локацій. Компанія також розвивалася за межами України та відкрила заклади у: Франції (1), Південній Кореї (1), Чехії (1), США (2), Польщі (3).
- Запорізька мережа кав’ярень CoffeeArt – на 9-му місці з 13 новими локаціями. Власники також повідомили про розвиток інших проєктів: MavraAzia (1), MavraPizza (1), Josper SVINTUZ (11).
- Засновниця Gastrofamily Олена Борисова зазначила, що у 2025 році група відкрила 4 заклади: 1 в Україні (Харків) та 3 за кордоном (Братислава, Познань, Лодзь). Формат відкриттів – "Білий Налив".
- Власниця мережі "Чорноморка" Ольга Копилова розповіла про 11 нових ресторанів: 6 у Європі та 5 в Україні. Серед країн розвитку – Польща, Чехія, Литва, Молдова.
- McDonald’s повідомив про 12 відкритих закладів у 2025 році.
- KFC відкрили 5 закладів: два в Одесі, по одному у Львові, Рівному та Коломиї.
- Мережа "Київська шаурма №1" у 2025 році відкрила 8 закладів. Водночас компанія закрила 34 локації, з яких 25 – через знесення МАФів. Для порівняння: у 2024 році мережа була на 6-му місці з 25 новими локаціями.
- LA П’ЄЦ відкрила 19 міні-піцерій нового формату Pizza Hot, однак повідомила, що всі локації були закриті після влучання російської ракети по виробництву у листопаді 2025 року.
- Компанія !FEST у 2025 році відкрила 10 закладів в Україні (зокрема 7 "П’яна Вишня", 2 "Реберні", ресторан "Пані Фріда") та 5 за кордоном (зокрема Литва, Франція, Португалія).
Новини українського бізнесу
В Україні 67 тисяч власників компаній з доходом від 10 мільйонів гривень, зосереджених переважно у Києві, Дніпропетровщині та Львівщині. Рінат Ахметов очолює ТОП-10 бізнесменів 2025 року з доходом компаній 565,7 мільярдів гривень, а Світлана Івахів є єдиною жінкою у топі.
В Україні цього року відкрилися понад 13,3 тисячі нових ФОПів у сфері громадського харчування, але майже стільки ж закрилися, що призвело до значного зменшення приросту нових кафе та ресторанів. Виторг закладів громадського харчування зріс на 6%, але відвідуваність знизилася на 9%.
Уряд України дозволив бізнесу працювати як Пункти незламності під час комендантської години в період надзвичайної ситуації в енергетиці.
Пункти незламності можуть включати магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг та ТРЦ, якщо вони мають автономне живлення, опалення, стабільний зв'язок та інші зручності.