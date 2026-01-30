Хто відкрив найбільше закладів 2025?

MULTI COOK очолив рейтинг із результатом 150 нових локацій в Україні. Також компанія повідомила про 40 відкриттів за кордоном, пише Poster.

Виробник напівфабрикатів "Галя Балувана" зберегла друге місце, відкривши 129 нових локацій у 2025 році. Для порівняння, у 2024 році мережа відкрила 70 точок. Наступні місця зайняли:

"Файні Льоди" – 3 місце, 81 заклад; Gabar – 4 місце, 55 закладів; "Сімейна пекарня" – 5 місце, 55 закладів; Pizza Day – 6 місце, 54 заклади.

Хто відкрив найбільше закладів / інфографіка Poster

Хто відкрив менше точок?

Lviv Croissants посів 8-ме місце в українському рейтингу з результатом 15 нових локацій. Компанія також розвивалася за межами України та відкрила заклади у: Франції (1), Південній Кореї (1), Чехії (1), США (2), Польщі (3).

посів 8-ме місце в українському рейтингу з результатом 15 нових локацій. Компанія також розвивалася за межами України та відкрила заклади у: Франції (1), Південній Кореї (1), Чехії (1), США (2), Польщі (3). Запорізька мережа кав’ярень CoffeeArt – на 9-му місці з 13 новими локаціями. Власники також повідомили про розвиток інших проєктів: MavraAzia (1), MavraPizza (1), Josper SVINTUZ (11).

– на 9-му місці з 13 новими локаціями. Власники також повідомили про розвиток інших проєктів: MavraAzia (1), MavraPizza (1), Josper SVINTUZ (11). Засновниця Gastrofamily Олена Борисова зазначила, що у 2025 році група відкрила 4 заклади: 1 в Україні (Харків) та 3 за кордоном (Братислава, Познань, Лодзь). Формат відкриттів – "Білий Налив" .

. Власниця мережі "Чорноморка" Ольга Копилова розповіла про 11 нових ресторанів: 6 у Європі та 5 в Україні. Серед країн розвитку – Польща, Чехія, Литва, Молдова.

Ольга Копилова розповіла про 11 нових ресторанів: 6 у Європі та 5 в Україні. Серед країн розвитку – Польща, Чехія, Литва, Молдова. McDonald’s повідомив про 12 відкритих закладів у 2025 році.

повідомив про 12 відкритих закладів у 2025 році. KFC відкрили 5 закладів: два в Одесі, по одному у Львові, Рівному та Коломиї.

відкрили 5 закладів: два в Одесі, по одному у Львові, Рівному та Коломиї. Мережа "Київська шаурма №1" у 2025 році відкрила 8 закладів. Водночас компанія закрила 34 локації, з яких 25 – через знесення МАФів. Для порівняння: у 2024 році мережа була на 6-му місці з 25 новими локаціями.

у 2025 році відкрила 8 закладів. Водночас компанія закрила 34 локації, з яких 25 – через знесення МАФів. Для порівняння: у 2024 році мережа була на 6-му місці з 25 новими локаціями. LA П’ЄЦ відкрила 19 міні-піцерій нового формату Pizza Hot , однак повідомила, що всі локації були закриті після влучання російської ракети по виробництву у листопаді 2025 року.

, однак повідомила, що всі локації були закриті після влучання російської ракети по виробництву у листопаді 2025 року. Компанія !FEST у 2025 році відкрила 10 закладів в Україні (зокрема 7 "П’яна Вишня", 2 "Реберні", ресторан "Пані Фріда") та 5 за кордоном (зокрема Литва, Франція, Португалія).

