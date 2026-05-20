Які зміни щодо Київстар ТБ діятимуть?

Зміни стосуються насамперед вартості підключення та способу списання коштів за сервіс, повідомили в компанії.

У перехідний період абоненти, які користуються "Суперсилою Київстар ТБ", зможуть активувати пакет за 50 гривень на місяць. Головна зміна цього етапу – відсутність додаткового списання 3 гривні за перший день користування, яке діяло раніше.

Фактично це коротке “вікно” більш вигідних умов для підключення сервісу. Після завершення проміжного періоду модель оплати стане більш гнучкою, але й складнішою для користувача.

Замість фіксованого підключення вводиться комбінована система:

3 гривні – за перший день користування;

50 грн – за 30 днів доступу до сервісу;

або 3 гривні на добу, якщо на рахунку недостатньо коштів для місячного списання.

Окремо компанія наголошує, що абонентам варто слідкувати за балансом, щоб уникнути переходу на щоденну оплату.

Що входить у пакет Київстар ТБ Плюс?

Передбачається розширення стандартного пакету до рівня Преміум HD, який включає:

більше 430 телеканалів; 20 000+ фільмів і серіалів (колекції від Disney, Paramount+, Universal, BBC, Metro-Goldwyn-Mayer тощо);

всі тематичні пакети;

перегляд на п’яти пристроях (телевізор, смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер), три з яких можна вмикати одночасно у будь-якій комбінації.

Як підключити послугу? Активувати сервіс можна через USSD-запит 700#, мобільний застосунок “Мій Київстар”, короткий номер 477760 або через застосунок Київстар ТБ.

Що це означає?

Київстар переходить до гнучкої моделі оплати цифрових сервісів. Абоненти отримують короткий період вигідніших умов перед зміною тарифу. Вартість доступу залежить від балансу рахунку. Оператор продовжує інтеграцію телебачення у мобільну екосистему.

Зауважте! Послуга працює і в роумінгу, однак інтернет-трафік тарифікується за умовами країни перебування. Щомісячне списання відбувається в день підключення, а відмова від “Суперсили” автоматично припиняє дію пакета.

Що буде з тарифами Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Анатолій Амелін Експерт телеком-ринку Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.