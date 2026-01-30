Кто открыл больше всего заведений 2025 года?
MULTI COOK возглавил рейтинг с результатом 150 новых локаций в Украине. Также компания сообщила о 40 открытиях за рубежом, пишет Poster.
Производитель полуфабрикатов "Галя Балувана" сохранила второе место, открыв 129 новых локаций в 2025 году. Для сравнения, в 2024 году сеть открыла 70 точек. Следующие места заняли:
- "Файні Льоди" – 3 место, 81 заведение;
- Gabar – 4 место, 55 заведений;
- "Семейная пекарня" – 5 место, 55 заведений;
- Pizza Day – 6 место, 54 заведения.
Кто открыл больше всего заведений / инфографика Poster
Кто открыл меньше точек?
- Lviv Croissants занял 8-е место в украинском рейтинге с результатом 15 новых локаций. Компания также развивалась за пределами Украины и открыла заведения в: Франции (1), Южной Корее (1), Чехии (1), США (2), Польше (3).
- Запорожская сеть кофеен CoffeeArt – на 9-м месте с 13 новыми локациями. Владельцы также сообщили о развитии других проектов: MavraAzia (1), MavraPizza (1), Josper SVINTUZ (11).
- Основательница Gastrofamily Елена Борисова отметила, что в 2025 году группа открыла 4 заведения: 1 в Украине (Харьков) и 3 за рубежом (Братислава, Познань, Лодзь). Формат открытий – "Белый Налив".
- Владелица сети "Черноморка" Ольга Копылова рассказала об 11 новых ресторанах: 6 в Европе и 5 в Украине. Среди стран развития – Польша, Чехия, Литва, Молдова.
- McDonald's сообщил о 12 открытых заведений в 2025 году.
- KFC открыли 5 заведений: два в Одессе, по одному во Львове, Ровно и Коломые.
- Сеть "Киевская шаурма №1" в 2025 году открыла 8 заведений. В то же время компания закрыла 34 локации, из которых 25 – из-за сноса МАФов. Для сравнения: в 2024 году сеть была на 6-м месте с 25 новыми локациями.
- LA П'ЄЦ открыла 19 мини-пиццерий нового формата Pizza Hot, однако сообщила, что все локации были закрыты после попадания российской ракеты по производству в ноябре 2025 года.
- Компания !FEST в 2025 году открыла 10 заведений в Украине (в частности 7 "Пьяная Вишня", 2 "Реберни", ресторан "Пани Фрида") и 5 за рубежом (в частности Литва, Франция, Португалия).
Новости украинского бизнеса
В Украине 67 тысяч владельцев компаний с доходом от 10 миллионов гривен, сосредоточенных преимущественно в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. Ринат Ахметов возглавляет ТОП-10 бизнесменов 2025 года с доходом компаний 565,7 миллиардов гривен, а Светлана Ивахив является единственной женщиной в топе.
В Украине в этом году открылись более 13,3 тысячи новых ФЛП в сфере общественного питания, но почти столько же закрылись, что привело к значительному уменьшению прироста новых кафе и ресторанов. Выручка заведений общественного питания выросла на 6%, но посещаемость снизилась на 9%.
Правительство Украины разрешило бизнесу работать как Пункты несокрушимости во время комендантского часа в период чрезвычайной ситуации в энергетике.
Пункты несокрушимости могут включать магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ, если они имеют автономное питание, отопление, стабильную связь и другие удобства.