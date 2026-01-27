Где в Украине больше всего бизнесменов и каковы их доходы?

Больше всего бизнесменов сосредоточено в столице – 22% от общего количества, пишет Опендатабот.

В тройку лидеров также входят Днепропетровская (10%) и Львовская (8%) области. Если добавить еще Киевскую и Одесскую области, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.

А вот наименьшая концентрация бизнесменов в прифронтовых Николаевской (1%), Луганской (0,7%) и Херсонской областях (0,6%).

Где больше всего бизнесменов / инфографика Опендатабот

Чтобы попасть в сотню лидеров украинского бизнеса, надо иметь доход компаний более 8,99 миллиардов. Однако 80% бизнесменов в Украине получают менее 100 миллионов гривен в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 миллиарда – это 1 355 бизнесменов.

ТОП-10 украинских бизнесменов 2025 года

В десятку лучших предпринимателей по доходу компаний попали хорошо знакомые украинцам имена.

Держит лидерство Ринат Ахметов, его компании вместе получают около 565,7 миллиардов гривен дохода. Далее идет Виталий Антонов с регистрацией в Швейцарии, который является владельцем сети ОККО – его бизнесы в целом принесли 151,7 миллиард дохода.

На третьем – Юрий Косюк, владелец сети МХП, с доходом 110,6 миллиардов гривен. В десятке есть также представители Израиля, Кипра, Монако.

Единственная женщина в топе – Светлана Ивахив – владелица компаний WOG, "КОМО" и "Галичина". Она занимает 9 место с доходом 48,75 миллиардов.

Страны регистрации бизнесменов / инфографика Опендатабот

Общий ТОП-10 выглядит так:

Ахметов Ринат Леонидович Антонов Виталий Борисович Косюк Юрий Анатольевич Вебер Ари Костельман Владимир Михайлович Веревский Андрей Михайлович Губский Андрей Иванович Порошенко Алексей Петрович Ивахив Светлана Владимировна Герега Александр Владимирович

