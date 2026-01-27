Где в Украине больше всего бизнесменов и каковы их доходы?
Больше всего бизнесменов сосредоточено в столице – 22% от общего количества, пишет Опендатабот.
В тройку лидеров также входят Днепропетровская (10%) и Львовская (8%) области. Если добавить еще Киевскую и Одесскую области, то половина всех бизнесменов страны сосредоточена в этих 5 регионах.
А вот наименьшая концентрация бизнесменов в прифронтовых Николаевской (1%), Луганской (0,7%) и Херсонской областях (0,6%).
Где больше всего бизнесменов / инфографика Опендатабот
Чтобы попасть в сотню лидеров украинского бизнеса, надо иметь доход компаний более 8,99 миллиардов. Однако 80% бизнесменов в Украине получают менее 100 миллионов гривен в год. Только 2% бизнесменов имеют доход более 1 миллиарда – это 1 355 бизнесменов.
ТОП-10 украинских бизнесменов 2025 года
В десятку лучших предпринимателей по доходу компаний попали хорошо знакомые украинцам имена.
Держит лидерство Ринат Ахметов, его компании вместе получают около 565,7 миллиардов гривен дохода. Далее идет Виталий Антонов с регистрацией в Швейцарии, который является владельцем сети ОККО – его бизнесы в целом принесли 151,7 миллиард дохода.
На третьем – Юрий Косюк, владелец сети МХП, с доходом 110,6 миллиардов гривен. В десятке есть также представители Израиля, Кипра, Монако.
Единственная женщина в топе – Светлана Ивахив – владелица компаний WOG, "КОМО" и "Галичина". Она занимает 9 место с доходом 48,75 миллиардов.
Страны регистрации бизнесменов / инфографика Опендатабот
Общий ТОП-10 выглядит так:
- Ахметов Ринат Леонидович
- Антонов Виталий Борисович
- Косюк Юрий Анатольевич
- Вебер Ари
- Костельман Владимир Михайлович
- Веревский Андрей Михайлович
- Губский Андрей Иванович
- Порошенко Алексей Петрович
- Ивахив Светлана Владимировна
- Герега Александр Владимирович
Металлургическая компания Metinvest возглавляет рейтинг крупнейших частных компаний Украины по доходам. В целом перерабатывающая промышленность обеспечила наибольшую долю налоговых поступлений в бюджет Украины в 2025 году.
Производители продуктов питания в Украине будут обеспечены электроэнергией для предотвращения дефицита пищи во время отключений света.
Ferrexpo временно останавливает работу из-за нестабильных поставок электроэнергии, вызванное обстрелами. Часть работников отправят в неоплачиваемый отпуск, но ущерб операционным активам не нанесен.